Il Natale 2020 sarà decisamente diverso da quello degli anni scorsi, a causa della pandemia e delle relative restrizioni utili per ridurre il contagio dovremmo rinunciare a una serie di tradizioni a cui eravamo legatissimi, dagli aperitivi agli abbracci calorosi. Nonostante ciò, possiamo trovare lo stesso il modo di rendere le giornate di festa un po' più magiche e serene. Quale migliore occasione di questa per fare un regalo speciale alla nostra migliore amica, colei che ci ha supportato e amato nei momenti più difficili dell'ultimo anno? Se siete ancora in alto mare, vi veniamo in soccorso, proponendovi una mini guida da seguire per farle un pensierino trendy e fashion capace di rendere un tantino meno pesanti le sue feste.

I regali per le amanti della vita casalinga

Nell'ultimo anni ci siamo ritrovati a passare moltissimo tempo tra le mura domestiche tra lockdown e restrizioni varie e, anche se la "reclusione forzata" è stata pesante un po' per tutti, c'è qualcuno che non può fare a meno di amare la tranquillità e la comodità della vita casalinga. La vostra migliore amica è una "pantofolaia"?

in foto: Diffusore di fragranze mini Heart and home

Per lei esistono innumerevoli idee regalo perfette per il Natale. Si può optare per un completo con pantaloni della tuta e felpa crop, un look cozy che va molto di moda in tempi di pandemia, oppure per delle pantofole trendy, magari un modello "peloso" come quello proposto da Asos. Per chi considera la casa un luogo rilassante in cui rifugiarsi a fine giornata si può optare per un diffusore di fragranze mini Heart and home o per delle candele profumate di Yankee Candle, mentre per coloro che vogliono letteralmente "staccare la spina" una volta tornate da lavoro si potrebbe puntare sulle cuffie wireless di Benetton.

Le idee regalo per le fashion addicted

Cosa regalare per Natale a una fashion addicted incallita? Basta non farsi prendere dal panico e informarsi sui trend più gettonati di stagione, da quello dei cardigan a quello degli stivali di gomma, fino ad arrivare ai completi di lana. Se non volete impazzire tra taglie e misure, però, potete optare per qualche accessorio più o meno griffato che di sicuro verrà apprezzato.

in foto: Borraccia della Chiara Ferragni Collection x 24 Bottles

Degli esempi? Una borraccia della Chiara Ferragni Collection x 24 Bottles oppure uno zaino della collezione Eastpak x Vivienne Westwood. Se la vostra migliore amica, invece, non ha paura di osare e segue sempre le mode più esuberanti del momento, l'ideale sono il cappello furry Jail Jam oppure i calzini leopardati della linea firmata da Elettra Lamborghini.

Il dono di Natale perfetto per chi adora i gioielli

La vostra migliore amica vi adora ma ama ancora di più i gioielli scintillanti? Farle un regalo perfetto è semplicissimo e non implicherà necessariamente una spesa particolarmente onerosa. I colossi del low-cost, da Asos a Zara, propongono delle collezioni di bigiotteria non solo super trendy ma anche di ottima qualità.

in foto: Orecchini Asos

Orecchini a forma di spilla da balia, mini cerchi tempestati di cristalli brillanti, maxi bracciali in stile schiava, collane sottili da portare tutte insieme, le possibilità sono davvero moltissime. Un gioiello originale e portafortuna? Uno charm di Giovanni Raspini a forma di cornetto rosso, un accessorio scaramantico da avere dopo questo ultimo anno di ansie e preoccupazioni.

Cosa regalare per Natale a una beauty addicted

La vostra migliore amica ha l'ossessione per l'universo beauty? Anche se sarebbe bene evitare una serie di piccoli errori nella scelta, è possibile spaziare tra innumerevoli idee regalo che di sicuro risulteranno gradite.

in foto: Kit beauty Aesop

Un cofanetto di creme corpo firmato Rituals per chi non rinuncia mai alle coccole post-doccia, un kit di Maria Nila per chi ha i capelli colorati, una piastra GHD per chi non esce mai di casa senza piega impeccabile. Un'opzione per andare sul sicuro? Un rasoio elettrico Braun, un'idea regalo funzionale ma allo stesso tempo "salvifica" per quei momenti in cui non si può andare dall'estetista.