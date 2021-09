Miriam Leone torna bionda: il primo drastico cambio look post-matrimonio Miriam Leone ha cambiato look dopo il matrimonio con Paolo Carullo. Lo ha fatto in occasione di un evento organizzato per il lancio del suo nuovo film Marilyn ha gli occhi neri, dove ha sfoggiato una inedita chioma sui toni del biondo dorato.

A cura di Valeria Paglionico

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Miriam Leone: il 18 settembre ha sposato Paolo Carrullo, coronando così il suo sogno d'amore durante un romantico matrimonio in Sicilia. Per l'occasione aveva sfoggiato tre splendidi abiti bianchi su misura (uno dei quali con dei dettagli dai profondi significati simbolici) e, nonostante siano passati giorni da quel fatidico sì, le sue foto in versione bridal continuano a fare il giro del web. L'attrice era già tornata a un evento pubblico dopo nozze, lo aveva fatto durante la Milano Fashion Week, ma è nelle ultime ore che ha lasciato davvero senza parole i fan. Il motivo? Ha cambiato look in modo drastico per un progetto speciale.

Miriam Leone con i capelli biondi

Nella giornata di ieri Miriam Leone aveva già anticipato che avrebbe cambiato look in modo drastico, si era infatti mostrata dal parrucchiere con l'asciugamano sulla testa, evitando per di rivelare il risultato finale. In occasione di un evento speciale che si è tenuto per il lancio del suo nuovo film Marilyn ha gli occhi neri, ha poi lasciato senza parole i fan presentandosi in pubblico con i capelli biondi. Ha detto addio alla chioma rossa che l'ha sempre contraddistinta e ha puntato sui toni del dorato, apparendo quasi irriconoscibile. Non è la prima volta che l'attrice prova una tintura bionda, lo aveva già fatto in passato, anche se in quell'occasione aveva optato per una nuance leggermente più chiara.

Miriam Leone in Etro

Miriam Leone segue il trend del panciotto

Il capo must-have dell'autunno 2021? Il panciotto e a dimostrarlo sono le star, da Tina Kunakey a Deva Cassel. Ora ad aggiungersi alla lista di celebrities che hanno seguito il trend del momento è stata Miriam Leone, che all'evento organizzato per il lancio del suo film ha sfoggiato un completo mannish in total black firmato Etro. L'attrice ha indossato dei pantaloni palazzo a vita altissima, un gilet doppiopetto con la scollatura generosa e un blazer coordinato portato sulle spalle. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali neri con il tacco alto, evitando però ogni tipo di gioiello, così da portare l'attenzione sulla nuova acconciatura.