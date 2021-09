Meghan Markle torna in pubblico: l’abito bianco è di una Maison italiana e costa migliaia di euro Dopo la visita al One World Observatory di New York, per Meghan Markle è stata la volta di un altro appuntamento importante: il concerto Global Citizen Live, assieme al marito Harry. La duchessa di Sussex per l’occasione ha indossato un abito bianco a trapezio da migliaia di euro di una Maison italiana.

A cura di Giusy Dente

Meghan Markle in Valentino

Anche per Meghan Markle è tempo di tornare agli impegni di lavoro. La duchessa, diventata mamma per la seconda volta a giugno, in questi mesi si è vista pochissimo in giro. Si è dedicata unicamente alla vita familiare, in cui pare che abbia ricevuto anche un consistente aiuto dal marito Harry. Sembra infatti che lui sia un perfetto uomo di casa, capace di destreggiarsi tra le più diverse incombenze domestiche. La prima uscita in pubblico è stata pochi giorni fa, quando la coppia si è recata in visita al One World Observatory di New York, il monumento sorto sulle ceneri delle Torri Gemelle. L'occasione ha richiesto un outfit piuttosto rigoroso e formale, difatti l'ex attrice di Suits ha optato per un look blu notte. Poi è stata la volta del concerto Global Citizen Live, occasione di tutt'altro stampo, che infatti le ha permesso di sfoggiare un look decisamente meno ingessato e più luminoso.

Meghan Markle in Valentino

Meghan Markle con l'abito bianco

Il bianco non è solo il colore degli abiti da sposa, anzi Meghan Markle lo indossa spesso nelle occasioni importanti. Lo ha scelto anche per presenziare al concerto Global Citizen Live a Central Park, dove è stata invitata assieme al marito Harry per parlare dell'importanza di garantire a tutti il vaccino COVID-19, copertura al momento difficoltosa nei Paesi più poveri. I due sono molto sensibili alla causa, da tempo cercano di fare informazione e sensibilizzazione sul tema. Non a caso, proprio in occasione del compleanno del primogenito Archie hanno chiesto proprio questo: una donazione volontaria alla loro fondazione benefica, da destinare a un progetto di ampliamento della copertura vaccinale in tutto il mondo, non solo ai Paesi ricchi.

Meghan Markle in Valentino

Stavolta la duchessa di Sussex ha scelto un abito Valentino a trapezio con applicazioni floreali tridimensionali su orlo, scollatura e maniche: sul sito della Maison è venduto a 4900 euro. Lo ha abbinato alle immancabili decollété satin con tacco a spillo e a una borsa a mano firmata Dior. Il modello è la Lady D-Lite, nella misura media (3500 euro), interamente ricamata con il motivo Cannage nero e illuminata da ciondoli con le lettere che compongono il nome della Maison in metallo color oro.

Leggi anche Il secondo abito da sposa di Meghan Markle

abito corto Valentino

Di Dior era anche il cappotto di lana nera indossato all'arrivo. Immancabili i suoi amati gioielli Cartier: orologio, bracciale Love e orecchini di diamanti. La duchessa ama molto anche la moda italiana. Per l'intervista shock con Oprah Winfrey aveva scelto un abito di Armani, mentre in passato aveva già sfoggiato anche creazioni Valentino. Erano della Maison guidata da Pierpaolo Piccioli l'abito rosso indossato per il viaggio in Marocco e quello da cerimonia scelto per il matrimonio dell'amica Misha Nonoo. La Markle in fatto di stile è una vera star, influente e copiatissima: nonostante sia molto criticataè lei a dettare legge secondo un sondaggio, anche più dell'impeccabile e decisamente più amata Kate Middleton.