Meghan Markle e la regina, la lite prima delle nozze con Harry: “Indosserà la tiara che deciderò io” Meghan Markle ha avuto sin dall’inizio un rapporto difficile con la regina Elisabetta II. Pare ci siano stati screzi anche durante i preparativi del matrimonio con Harry, per quale tiara indossare nel grande giorno. Un ruolo importante in questa situazione complicata ho ha avuto proprio il principe.

A cura di Giusy Dente

Meghan Markle e la regina

È sempre stato complesso il rapporto di Meghan Markle con la famiglia reale. Non a caso, stando a quanto da lei dichiarato nella tanto discussa intervista rilasciata a Oprah Winfrey, la decisione di prendere le distanze è maturata proprio dopo mesi e mesi di difficoltà. La duchessa di Sussex non è mai stata vista di buon occhio, pare abbia sofferto di depressione profonda, perché incapace di abituarsi a quello stile di vita così rigoroso, a cui era del tutto impreparata. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata il razzismo che ha percepito nei suoi confronti e ancora peggio verso suo figlio Archie. Ancora prima che nascesse l'unica preoccupazione a corte era il colore della pelle che avrebbe avuto il bambino. L'ex attrice e il marito, il principe Harry, ora si sono trasferiti a Montecito (California) dove vivono assieme ai loro due figli. Lei dal giorno della partenza non ha più fatto ritorno a Londra e non ha più rivisto la regina, che però fose in segno di pace ha voluto omaggiare chiamando Lilibet la sua secondogenita. Andando a ritroso nel tempo, gli screzi tra le due pare non siano mancati neppure il giorno del matrimonio.

"Indosserà la tiara che deciderò io"

Nel 2018, dopo due anni di fidanzamento, Meghan e Harry si sono sposati. La cerimonia si è svolta in forma privata presso la cappella reale del St. James's Palace. La sposa indossava un abito di seta con scollo a barchetta disegnato dalla stilista britannica Clare Waight Keller, direttore artistico della Maison Givenchy, privo di qualunque decorazione o abbellimento: un abito elegantissimo nella sua essenzialità, arricchito unicamente dal velo lungo 5 metri.

Meghan Markle il giorno del matrimonio

Secondo quanto riporta The Sun i preparativi non si sarebbero svolti in un clima proprio sereno. Sembrerebbe anzi che l’ex attrice abbia avuto un vero e proprio crollo nervoso alla vigilia delle nozze, per colpa della sovrana. Pare che fosse suo desiderio indossare una certa tiara, che invece le sarebbe stata negata proprio dalla regina. Andrew Morton ha raccontato questo episodio nel libro Meghan: A Hollywood Princess. Ha riportato le esatte parole pronunciate da Elisabetta II stessa, infastidita dall'arroganza della Markle: "Indosserà la tiara che deciderò io".

Leggi anche Meghan Markle e il principe Harry hanno una nuova casa: è un dono della regina Elisabetta

Meghan Markle e la regina

Il mistero della tiara

Il desiderio di Meghan Markle, supportata da Harry, era quello di indossare il preziosissimo diadema tempestato di pietre preziose Greville Emerald Kokoshnik. A questa volontà pare si sia con fermezza opposta Elisabetta II, che aveva già promesso quel gioiello alla nipote, la principessa Eugenia, che lo ha in effetti indossato alle sue nozze pochi mesi più tardi. Per la futura nuora aveva invece in mente la tiara Queen Mary’s Lozenge Bandeau in stile Art Decò appartenuta alla regina Mary, che non si vedeva in occasioni pubbliche da decenni. La Markle accettò, ma qualcosa andò storto il giorno della prova.

Si presentò a Palazzo senza preavviso, ma essendo i gioielli della Corona protetti da imponenti misure di sicurezza, le fu negato l'accesso non avendo un'autorizzazione ben precisa. Il permesso fu concesso da Elisabetta II solo in un secondo momento, sollecitata da un furioso Harry. Ed è proprio Harry il vero colpevole degli screzi tra Meghan e la regina, secondo quanto rivelato nel libro Meghan: a Hollywood Princess da Andrew Morton. L'autore sostiene che la Markle si sia presa la colpa di tutto, pur di non macchiare la reputazione del duca di Sussex e non farlo emergere come colui che ha messo le due donne una contro l'altra.