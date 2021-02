A pochi giorni dalla nascita del figlio di Eugenie di York, nella famiglia reale è stato il momento di gioire per un'altra bella notizia, un altro royal baby in arrivo. Stavolta si tratta di Meghan Markle e Harry. I duchi di Sussex sono in attesa del loro secondogenito e lo hanno annunciato con una dolcissima foto in bianco e nero in cui l'ex attrice veste un lungo abito da dea. La notizia era nell'aria da tempo, c'erano diversi indizi che avevano insospettito i più attenti e i più curiosi. Insomma, si aspettava solo la conferma ufficiale. E tra l'altro, è una notizia resa ancora più bella visto il grave lutto che la coppia ha subito questa estate, dopo un aborto spontaneo della duchessa. Presto il piccolo Archie avrà un fratellino o una sorellina e come sempre in questi casi è immediatamente scattato il toto nome: come si chiamerà?

Gli scommettitori puntano su nomi insoliti

In attesa di conoscere il nome del figlio di Eugenie di York nato pochi giorni fa, è già scattato il toto nome per il figlio di Meghan Markle. La nipote di Elisabetta non ha ancora comunicato la sua scelta, perché in questi casi ci sono delle regole da rispettare, non solo sulla tempistica: il nome deve essere approvato dalla regina. Del figlio dei duchi di Sussex invece non si sa ancora neppure il sesso, ma i bookmakers hanno cominciato a sbizzarrirsi con le ipotesi e con le scommesse. Ad oggi molti sostengono che Meghan e Harry potrebbero scegliere un nome con la stessa iniziale di quello del primogenito, qualcosa come Alfie o Alexandra. La coppia ha fatto molto parlare di sé per il suo stile di vita poco legato alla Corona, da cui hanno ufficialmente preso le distanze circa un anno fa con la Megxit. Dunque con ogni probabilità non sceglieranno nomi tradizionali, ma qualcosa di più originale e mai visto in una royal family. Gli scommettitori puntano su Charlie, Freddie, Alice, Florence, Arabella.

Un possibile omaggio a Diana Spencer

E se i Sussex decidessero invece di omaggiare proprio la royal family col nome del loro secondogenito? Qualcuno ha azzardato che, qualora a venire al mondo fosse una femmina, la coppia potrebbe darle il nome Elizabeth. Ma molti altri, invece, pensano che potrebbero optare per il nome della mamma di Harry. La principessa Diana è ancora nei cuori di tutti e più volte è stato avanzato il suo nome, anche con le gravidanze di Kate Middleton. Sarà forse questa la volta buona? Sicuramente c'è da aspettare ancora molto per avere certezze, visto che al parto mancano almeno cinque mesi.