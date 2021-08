Niente mega party per Meghan Markle: la Duchessa festeggia i 40 anni in famiglia Meghan Markle compie oggi 40 anni ma, a dispetto di quanto si diceva nei giorni scorsi, non ci sarà nessun mega party nella villa a Montecito. La Duchessa ha intenzione di passare la giornata in famiglia, godendosi la compagnia del marito Harry e dei figli Archie e Lilibet Diana.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è una giornata importante per i Sussex: Meghan Markle compie 40 anni e non potrebbe essere più soddisfatta della sua vita. È una moglie amorevole, una mamma attenta e premurosa, un'indiscussa icona di bellezza e di stile a livello internazionale. Certo, la sua scelta di allontanarsi dalla Royal Family per trasferirsi in America ha fatto non poco discutere, ma alla fine dei conti non può essere biasimata se aveva voglia di ritrovare la sua indipendenza. Nonostante l'allontanamento dai riflettori, i tabloid inglesi continuano a parlare di lei (e spesso a infangarla). Negli ultimi giorni, ad esempio, si diceva che avrebbe organizzato un mega party per il suo compleanno, peccato solo che non si tratterebbe della verità.

Nessun party planner per Meghan Markle

A detta della rivista Page Six la moglie del principe Harry non terrà nessuna mega festa nella villa di Montecito. Fino a qualche ora fa si parlava di una serata da urlo organizzata da Colin Cowie, un party planner amico di Oprah Winfrey che avrebbe dovuto curare tutti i dettagli dell'evento, dalla lista di invitati "famosi" al banchetto esclusivo e gustoso. Sebbene la cosa avesse già suscitato innumerevoli polemiche, i malpensanti dovranno ricredersi. A quanto pare non ci sarà nulla di tutto questo, la Duchessa vorrebbe passare la giornata in famiglia, concedendosi una breve vacanza nelle prossime settimane.

La moglie di Harry vuole passare la giornata in famiglia

Meghan ed Harry sono diventati genitori per la seconda volta da pochissime settimane e, dovendo prendersi cura sia della neonata Lilibet Diana che del primogenito Archie, vorrebbero mantenere un profilo basso nonostante l'importante ricorrenza. Certo, i tabloid non escludono che il principe abbia organizzato una vacanza a sorpresa, ma la cosa certa è che la Duchessa non ha intenzione di osare per i suoi 40 anni. Complice anche la pandemia che torna a preoccupare in California, preferisce starsene tranquilla in compagnia di marito e figli. Si concederà una nuova foto ufficiale di famiglia per ringraziare i milioni di fan che le stanno facendo gli auguri?