Maria De Filippi continua a essere una delle regine della tv italiana e, dopo essere tornata con le nuove edizioni di "Amici" e di "C'è posta per te", ha "invaso" anche le reti Rai. Domenica 10 gennaio è stata tra gli ospiti di Fabio Fazio a "Che tempo che fa", diventando protagonista di una parodia del suo iconico programma del sabato sera in coppia con Luciana Littizzetto. Per l'occasione ha curato il look nei minimi dettagli, presentandosi sul palco con un elegante tailleur in velluto rosso. La cosa che in pochi sanno è che si tratta di un completo di lusso, il cui prezzo è davvero da capogiro. La conduttrice ha così dimostrato di aver avuto una vera e propria svolta fashion che piace moltissimo ai fan che la seguono fin dagli esordi.

Il completo indossato a Che tempo che fa

Nonostante il periodo natalizio sia finito, il rosso continua a essere uno dei colori must-have dell'inverno 2021. Lo sa bene Maria De Filippi, che per partecipare a "Che tempo che fa" ha puntato tutto sul total red.

in foto: Il blazer di velluto firmato Ann Demeulemeester

Ha infatti indossato un tailleur in velluto rosso con pantaloni a sigaretta e blazer doppio petto, spezzando il tutto con un top bianco e dei décolleté con il tacco color nude. È stato però il completo dal taglio maschile ad aver attirato le attenzioni del pubblico: è firmato Ann Demeulemeester e costa più di 2.000 euro. Per la precisione la giacca viene venduta a 1.429 euro, i pantaloni a 672 euro, anche se attualmente è possibile trovare entrambi i capi a prezzo scontato.

in foto: Maria con la giacca Saint Laurent a "C’è posta per te"

Maria De Filippi e la passione per le giacche griffate

Non è la prima volta che Maria De Filippi ha puntato sul lusso per una delle sue apparizioni televisive, nelle ultime settimane ha spesso indossato delle camicie griffate nelle puntate del sabato pomeriggio di "Amici". È però nel primo appuntamento con la nuova edizione di "C’è posta per te" che ha dato il meglio di lei in fatto di stile.

in foto: Il blazer di Saint Laurent

La conduttrice si è presentata in studio elegantissima e glamour con dei jeans skinny scuri, dei décolleté neri con il tacco a spillo e una giacca total black tempestata di paillettes scintillanti e lamé. Si tratta di un modello di Saint Laurent, il cui prezzo è di 2.290 euro, anche se attualmente è possibile acquistarla a prezzo scontato. Insomma, la De Filippi avrebbe avuto una vera e propria svolta di stile: ha detto definitivamente addio a tailleur rigorosi e look sobri, ora è glamour e non riesce a rinunciare agli accessori di lusso.