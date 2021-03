Tra le rivelazioni di questo Festival di Sanremo c'è sicuramente Madame, la più giovane cantante in gara: per la terza serata, dedicata alle cover, ha messo in scena un particolare sketch in cui impersona una professoressa che fa lezione agli studenti seduti banchi. Anche il look è da professoressa: la giovane artista ha indossato un completo Dior grigio, composto da una giacca e un pantalone dall'aria molto seria. Un look molto diverso dal completo effetto specchio di Dior con cui l'abbiamo visto durante la prima serata. Inoltre, questa sera indossava le scarpe e non cantava scalza. Ma il pezzo che più ha incuriosito i fan è stata la sua t-shirt, dove c'era stampato un messaggio molto particolare.

Cosa c'era scritto sulla maglia di Madame

Sotto la giacca Madame indossava una maglia grigia tempestata di perline e con un ricamo particolare che formava una lunga frase in corsivo. Durante l'esibizione si intravedeva appena, ma è stata la rapper a svelarne il contenuto, postando una foto del testo sul suo account Instagram. Sulla t-shirt c'era scritto: "A volte mi chiedo perché non sentendo necessario parlare agli altri lo faccio così sovente e con tanto amore".

in foto: Il dettaglio della maglia di Madame con un messaggio ricamato

Non un messaggio a caso: il tema della performance di questa serata era proprio l'incapacità di comunicare, come lei stessa ha spiegato prima di cantare. Il brano scelto infatti è "Prisencolinensinainciusol", il pezzo con cui Adriano Celentano "inventò" il rap.