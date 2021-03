Madame è tra le protagoniste più amate della 71esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa con "Voce", uno dei brani che stanno riscuotendo più successo a poche ore dal gran finale. È una giovane rapper rivoluzionaria ed è stata capace di dimostrarlo fin dalla sua prima apparizione sul palcoscenico dell'Ariston, in occasione della quale ha attirato le attenzioni del pubblico con il suo stile ricercato e mai banale. Per le esibizioni sanremesi non ha lasciato nulla al caso, dai piedi nudi alle scritte stampate sulle t-shirt: ogni sua singola scelta fashion ha un profondo significato nascosto e simbolico. Durante la quarta serata, ad esempio, ha indossato un lungo abito trasparente di tulle grigio, decorato con delle paillettes che andavano a disegnare un seno femminile.

Madame, il significato dell'abito col seno

Perché ha fatto una scelta di stile tanto originale? Attraverso il vestito pensato per lei da Maria Grazia Chiuri, la direttrice creativa di Dior, la rapper ha voluto inviare un messaggio potente e ha spiegato tutto sui social, dove poco dopo la performance non ha esitato a immortalandosi in versione mamma con una mano sulla pancia, proprio nel punto in cui le paillettes disegnavano un ombelico. Nella didascalia ha poi scritto: "Questa sera mi vesto da madre. Madre della mia voce. Quello su cui mi sono specchiata é stato fecondato con la mia natura creando la mia identità". Il look di Madame voleva dunque essere una sorta di autocelebrazione, un modo per urlare a gran voce che si è "fatta da sola", lavorando duramente per crearsi una sua personale identità.

in foto: Madame in versione madre

I look dalla simbologia nascosta di Madame a Sanremo

L'abito grigio trasparente con le paillettes che riproducono il seno non è stato l'unico outfit dal significato simbolico che Madame ha sfoggiato a Sanremo, a ogni sua esibizione ha aggiunto sempre un dettaglio capace di mettere in mostra la sua personalità forte, determinata e allo stesso tempo riflessiva. È partita dal tailleur di specchi (con il quale si è trasformata nel simbolo nella verità, visto che proprio con quegli specchi che il mondo si riflette su di lei), nella serata dei duetti è passata alla t-shirt con il messaggio sull'incomunicabilità stampato sul petto, mentre durante la quarta puntata è tornata a calcare il palco dell'Ariston a piedi nudi, un gesto simbolico che l'aiuta a tenersi con i piedi per terra. Insomma, Madame è un'artista molto più complessa di quanto si immagina e di sicuro anche dopo Sanremo si continuerà a parlare di lei.