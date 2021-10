Lourdes Leon Ciccone con il body in latex trasparente: la figlia di Madonna è sempre più audace Tacchi a spillo, body in latex e tutina trasparente: nell’ultima foto condivisa su Instagram Lourdes Leon Ciccone posa come una vera mistress, fiera e sensuale. La figlia di Madonna non ha paura di mostrare il suo corpo e anticipa Halloween con una tutina che strizza l’occhio al mondo del bondage.

A cura di Beatrice Manca

Lo sguardo fiero, le braccia sui fianchi, la lingerie sensuale: l'ultimo look Lourdes Leon Ciccone è più audace che mai. Su Instagram ha postato una foto in cui posa con una tutina che strizza l'occhio al mondo del bondage: tacchi a spillo, body in latex e calze velate. La figlia di Madonna ha appena compiuto 25 anni ed è una delle modelle più apprezzate del momento grazie alla sua bellezza anticonformista e libera dalle etichette. Dalla madre popstar ha ereditato il fascino e anche il gusto per la provocazione: Lourdes è fiera del suo corpo e non ha paura di osare con look super sensuali.

Lourdes Leon Ciccone con il body in latex

Lola Leon (il nome d'arte scelto dalla figlia di Madonna) è spesso protagonista di servizi e campagne audaci e irriverenti: dopo aver posato con un reggiseno gioiello per Marc Jacobs ha sfilato per Fenty con le autoreggenti in vinile. Ora la modella è il nuovo volto di Mugler, che ha scelto per lei un look sexy da vera dark lady: un body in latex con tagli cut out e inserti trasparenti, che creano un gioco di vedo-non-vedo. La tutina trasparente avvolge anche le gambe, per un effetto total body. Il look da vera mistress è completato da un paio di calze alte velate e tacchi a spillo neri a punta.

Lourdes Leon Ciccone in un completino Mugler

Lourdes Ciccone, modella anticonformista

Oltre alla foto, Lourdes Ciccone ha pubblicato anche un video in cui sfila con la tutina nera, mostrando anche gli intarsi trasparenti sul lato B. Sicura di sé, determinata e fuori dagli schemi, Lourdes Ciccone è diventata presto la modella simbolo della generazione Z: è padrona del suo corpo e ha preso posizione contro gli stereotipi di bellezza, per esempio rifiutando di radersi e mostrando le ascelle non depilate anche al Met Gala. A casa ha avuto un grande esempio di libertà: la madre Madonna è un'icona di stile ribelle e anticonformista. Ma Lourdes incarna i valori di una nuova generazione che vuole superare le etichette, e per questo sta scalando rapidamente l'olimpo della moda: a Milano ha sfilato per Versace e di recente è apparsa sulla passerella di Bottega Veneta. E questo, non ci sono dubbi, è solo l'inizio.