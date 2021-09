Lourdes Leon Ciccone al Met Gala mostra le ascelle pelose: la figlia di Madonna è un esempio di libertà Lourdes Leon Ciccone, la figlia di Madonna, era tra le star che hanno preso parte al Met Gala 2021 e sul red carpet ha sfoggiato un audace completo fucsia. Non ha esitato a mettere le ascelle pelose in bella mostra, dando prova di essere una donna moderna e soprattutto libera.

A cura di Valeria Paglionico

Il Met Gala è uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo della moda, basti pensare al fatto che viene paragonato alla serata degli Oscar ma in versione fashion. Dopo essere andato in pausa nel 2020 a causa della pandemia, quest'anno l'appuntamento è tornato in gran stile ed è stato davvero spettacolare. Le star che hanno calcato il red carpet del Metropolitan Museum of Art di New York sono state moltissime, da Kendall Jenner con l'abito di cristalli a Kim Kardashian con la tuta integrale che le copriva anche il viso, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico con la sua irriverenza è stata Lourdes Leon Ciccone. Tra linguacce ai fotografi, look audace in total pink e ascelle pelose in mostra, la figlia di Madonna ha dimostrato di essere una donna libera.

Il look di Lourdes Leon Ciccone al Met Gala 2021

Niente abiti principeschi, romantiche balze o pompose gonne di tulle, Lourdes Leon Ciccone ha puntato tutto sull'irriverenza al Met Gala 2021. A vestirla è stato Jeremy Scott, il direttore creativo di Moschino che ha ideato per lei un completo fucsia tempestato di paillettes in argento. La figlia di Madonna ha abbinato una sinuosa gonna a sirena con un drappeggio frontale a un reggiseno a triangolo con dei laccetti annodati intorno al punto vita. Così facendo ha lasciato gli addominali e il piercing all'ombelico in bella mostra. Per completare il tutto non potevano mancare i dettagli scintillanti, dalla pochette di cristalli alla nail-art coordinata, mentre, per quanto riguarda i capelli, Lourdes ha optato per delle lunghissime extension portate sciolte.

Lourdes Leon Ciccone in Moschino

La figlia di Madonna contro gli stereotipi

A fare scalpore, però, non è stato tanto il look, quanto piuttosto le ascelle non depilate della Ciccone. Il look "full bush" non è frutto di una casualità o di un momento di distrazione: la figlia di Madonna è tra le star simbolo della generazione Z ed è per questo che, come molte delle coetanee, non esita a difendere con determinazione la sua libertà. Chi ha detto che una donna deve necessariamente rispettare gli stereotipi di bellezza comunemente accettati? Dire addio a ceretta e rasoio è una scelta sempre più diffusa, è il simbolo del fatto che sono sempre di più coloro che non si sentono "ingabbiate" tra convenzioni e tabù. Lourdes è una donna moderna, emancipata, indipendente e soprattutto libera.