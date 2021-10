Lourdes Leon Ciccone torna in passerella: la figlia di Madonna è una dark lady con i tatuaggi in mostra Lourdes Leon Ciccone è tornata a sfilare, lo ha fatto per lo show di Bottega Veneta che si è tenuto a Detroit e per l’occasione si è trasformata in una vera e propria dark lady. Ancora una volta la figlia di Madonna ha dimostrato di essere la modella più talentuosa e richiesta del momento.

A cura di Valeria Paglionico

Bottega Veneta ha presentato a Detroit la sua nuova collezione per la Primavera/Estate 2022. Lo show è stato chiamato Salon ed è un evento itinerante all'insegna dell'underground ben lontano dal mainstream e dalla classica dimensione couture. Tra le numerose modelle che hanno sfilato in passerella tra abiti fascianti, minigonne e parka oversize, c'era anche un "volto noto". Di chi si tratta? Di Lourdes Leon Ciccone, la figlia di Madonna diventata ormai una delle top più richieste del momento. Chi meglio di lei col suo animo anticonformista avrebbe potuto rappresentare lo stile ribelle e glamour della Maison.

Lourdes Leon Ciccone sfila per Bottega Veneta

L'avevamo lasciata sul red carpet del Met Gala con i peli sotto le ascelle in bella mostra, oggi ritroviamo Lourdes Leon Ciccone sulla passerella di una delle Maison fashion più famose al mondo, Bottega Veneta. La figlia di Madonna, che di recente era stata tra le protagoniste dello show di Rihanna Savage X Fentyshow di Rihanna Savage X Fenty, è tornata a calcare un catwalk e ha incantato tutti con il suo fascino. Si è trasformata in una dark lady con un minidress in maglia, un modello aderente e monospalla con la gonna dal taglio asimmetrico che ha lasciato gambe e spalle, mettendo in risalto i numerosi tatuaggi sparsi sul corpo.

Il look nero della figlia di Madonna

La figlia di Madonna ha poi sfoggiato dei sandali con il tacco alto, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati. Complice la nuance nero corvino, sembrava essere una moderna e super glamour Mortisia. L'unico dettaglio "a contrasto"? Il rossetto rosso fuoco che ha aggiunto un tocco iper sensuale all'outfit. Lourdes non ha concesso neppure un sorriso alla telecamera, è rimasta serissima per tutta la durata della sfilata, a prova del fato che prende sul serio il suo lavoro da modella. A giudicare dal successo che riscuote, sentiremo parlare di lei ancora a lungo.