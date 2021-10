Lourdes Leon Ciccone compie 25 anni: icona di bellezza anticonformista (come la madre Madonna) Oggi, 14 ottobre, la figlia di Madonna compie 25 anni. Emancipata e irriverente, Lourdes Leon Ciccone è il volto di una nuova generazione di donne che vogliono sentirsi libere nel proprio corpo: libere di vestirsi come vogliono (o di svestirsi) libere di depilarsi o meno senza essere giudicate per questo.

A cura di Beatrice Manca

Con un cognome così ingombrante Lourdes Maria Ciccone rischiava di restare per sempre "la figlia di Madonna" nata dalla relazione con Carlos Leon. E invece "Lola", come ha scelto di chiamarsi, è cresciuta ed è già una giovane diva ribelle e anticonformista, che con i suoi look provocanti vuole superare gli stereotipi. Oggi Lourdes compie 25 anni: la sua carriera da modella ha preso il volo e lei è già un'icona di body positivity. A Milano ha sfilato per Versace con uno scintillante abito argento e al Met Gala ha stupito tutti mostrando le ascelle non depilate: ha risposto agli hater dimostrando di essere una donna forte e consapevole, che non ha paura di osare. Insomma, la degna erede della madre Madonna, ma paladina dello spirito di un'altra epoca.

La carriera da modella di Lourdes Ciccone

Nata nel 1996, Lourdes è molto fiera delle sue origini cubane e italiane. Capelli nerissimi e sguardo intenso, sin da piccola è abituata a stare sotto i riflettori, ma a modo suo. Ballerina, performer e modella, le case di moda se la contendono perché ha uno stile unico e fuori dagli schemi. Ha posato per Converse, per Marc Jacobs, per Barragán (in una serie di scatti super sensuali) e ora ha raggiunto un nuovo traguardo: è diventata testimonial di Swaroski. La scelta del brand non è stata affatto casuale: Lola Ciccone incarna i valori della Generazione Z come diversità, inclusione, superamento delle etichette e degli stereotipi. Anche Versace l'ha voluta in passerella durante la Milano Fashion Week: ormai Lourdes ha preso il volo ed è inarrestabile.

Lourdes Leon Ciccone sfila per Versace

Lourdes Ciccone, libera e irriverente anche sul red carpet

Lourdes ama provocare ed è perfettamente a suo agio con il proprio corpo: ha posato in topless e ha sfilato per Fenty con un paio di auto reggenti in vinile. Emancipata e consapevole, sa come tenere a bada gli hater: non ha paura di mostrarsi al naturale ed è una paladina del movimento "no shave", in prima linea tra le star che hanno deciso di non depilarsi più. Perfino sul prestigioso red carpet del Met Gala ha mostrato i peli sotto le ascelle: perché vengono tollerati sugli uomini e diventano "disgustosi" sul corpo delle donne?

Leggi anche Lourdes Leon Ciccone al Met Gala mostra le ascelle pelose: la figlia di Madonna è un esempio di libertà

Lourdes Ciccone mostra le ascelle sul red carpet del Met Gala

Lourdes sta dimostrando di appartenere a una nuova generazione di donne che vogliono sentirsi libere nel proprio corpo: libere di vestirsi come vogliono (o di svestirsi) libere di scegliere se depilarsi o no, se truccarsi o no, se indossare i tacchi o no. Siamo sicuri che Madonna, l'artista provocatoria per definizione, non potrebbe essere più orgogliosa di lei.