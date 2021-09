Lourdes Leon Ciccone con lingerie e parigine in vinile: è lei la più sexy dello show Savage X Fenty Lourdes Leon Ciccone sarà tra le star che sfileranno sulla passerella di Savage X Fenty, lo show della linea di lingerie di Rihanna disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 24 settembre. Sui social ha dato un’anteprima del look che sfoggerà: sarà in vinile e ad altissimo carico sensuale.

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna non è più una semplice popstar, è ormai una vera e propria imprenditrice che ha fondato un impero che porta il suo nome e che vanta un patrimonio da capogiro. Dopo essere stata tra i protagonisti del Met Gala, ora per lei è arrivato il momento di dedicarsi alla moda. A partire dal prossimo 24 settembre su Amazon Prime Video si potrà ammirare l'ultima puntata di “We Are Not Worthy Of Rihanna”, lo show di Savage X Fenty, il marchio di lingerie da lei fondato. La passerella verrà invasa dalle star, da IrinaShayk a Gigi Hadid, fino ad arrivare a Joan Smalls ed Emily Ratajkowski. La più audace, però, sarà Lourdes Leon Ciccone, che sfoggerà un look intimo davvero provocante.

Il completino intimo in vinile di Lourdes Leon Ciccone

Mancano poche ore all'arrivo di Savage X Fenty Volume 3 su Amazon Prime Video ma, nell'attesa di ammirare lo show in versione integrale, ci si può "accontentare" delle anteprime condivise sui social. Ad attirare tutti i riflettori su di lei sarà Lourdes Leon Ciccone, la figlia di Madonna. Dopo essere apparsa al Met Gala in fucsia con i peli delle ascelle in mostra, questa volta darà il meglio di lei in fatto di sensualità. Come mostrato in alcuni scatti postati su Instagram, in passerella sfoggerà un audace completino intimo in vinile, un modello color verde acqua con tanga sgambatissimo e reggiseno col ferretto. Per completare il tutto ha scelto un accappatoio in tinta e un paio di appariscenti parigine coordinate sempre di vernice.

Lourdes Leon Ciccone in Savage X Fenty

La figlia di Madonna è la regina delle provocazioni

In un look tanto sensuale potevano mai mancare i dettagli scintillanti? La figlia di Madonna ha arricchito il completo di lingerie con una serie di gioielli di cristallo, dagli orecchini a cerchio alle maxi collane, fino ad arrivare a una cintura poggiata sui fianchi. Ha inoltre coordinato ai preziosi anche i sandali, un modello total silver con il cinturino intorno alla caviglia e il tacco a rocchetto. Insomma, Lola sembra non avere nulla da invidiare alla mamma popstar quando si parla di provocazioni: a giudicare dalle anteprime, sarà lei la regina di femminilità alla sfilata Savage X Fenty.