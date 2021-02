Lourdes Leon Ciccone è la prima figlia di Madonna e sembra avere tutte le carte in regola per seguire le orme della mamma nel mondo dello spettacolo. Sebbene non si sia mai data alla musica, ha trovato lo stesso il modo per raggiungere la notorietà al di là del suo cognome "famoso". È da anni che lavora come modella, spaziando tra sfilate di moda audaci e originali campagne pubblicitarie in cui mostra i peli sotto le ascelle, ma solo oggi è stata scelta da Marc Jacobs come musa. È lei il nuovo volto della Maison e, per un esclusivo shooting in cui ha messo in mostra lo spirito ribelle che la contraddistingue, ha rivelato il suo nuovo look. La figlia della regina del pop ha detto addio ai capelli naturali e ha provato una esuberante tintura rosso fuoco.

Lourdes Leon posa per Marc Jacobs

Marc Jacobs ha rilasciato le prime foto della nuova campagna pubblicitaria per la Primavera/Estate 2021 e ha scelto di puntare su una "figlia di" con personalità da vendere: Leourdes Leon Ciccone. La primogenita della regina del pop ha posato in una versione originale, selvaggia e sexy con al suo fianco l'iconica Tote Bag della Maison. "Marc ha un rapporto profondo con Madonna, quindi abbiamo scelto Lola come volto della campagna poiché incarna perfettamente lo spirito giovanile e il senso di individualità intransigente che vogliamo trasmettere con la nuova collezione", si legge in un comunicato stampa rilasciato dal marchio. Lola ha spaziato tra un appariscente reggiseno a forma di maxi rosa, un copricapo fiorato abbinato a della lingerie gioiello, minigonne, collant glitterati, micro completini colorati e calzettoni a righe, mettendo in mostra la sua innata femminilità (oltre ai peli sotto le ascelle diventati ormai un "marchio di fabbrica"). Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha detto addio al castano naturale e ha sfoggiato degli inediti capelli rossi, in contrasto con le sopracciglia nere e le radici scure.

in foto: Lourdes posa per Marc Jacobs

La carriera nella moda della figlia di Madonna

Lola ha fatto il suo debutto come modella professionista quando aveva solo 19 anni, all'epoca era studentessa presso l'Università del Michigan, ma era già chiaro che avrebbe seguito l'esempio della mamma, visto il suo animo ribelle e "anti-convenzionale". Ha lavorato con i più grandi nomi del fashion system, da Stella McCartney a Miu Miu, fino ad arrivare a Converse, non perdendo mai occasione per lanciare delle provocazioni come quando ha sfilato per Gipsy Sport con indosso un reggiseno di conchiglie. Insomma, la 22enne sembra non aver nulla da invidiare alla mamma, considerata una vera e propria icona degli anni '80 e '90. Riuscirà a raggiungere i suoi stessi risultati? L'unica cosa certa per il momento è che, nonostante sia giovanissima, è tra le "figlie di" più amate del momento.