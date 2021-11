Lourdes Leon Ciccone ama gli anni ’90: la figlia di Madonna indossa borse di pelo e collana orsetto Lourdes Leon Ciccone, la figlia di Madonna, è tra i volti più richiesti della moda e non sorprende che il brand spagnolo Bimba Y Lola l’abbia scelta come protagonista della sua nuova campagna pubblicitaria. La modella ha posato in versione colorata e originale, rilanciando alcuni accessori in pieno stile anni ’90.

Lourdes Leon Ciccone è la "figlia di" più richiesta del momento, tanto da essere ormai diventata una delle promesse del fashion system. Ha partecipato allo show Savage X Fenty sfoggiando un completino in latex dallo stile fetish, ha messo i tatuaggi in mostra sulla passerella di Bottega Veneta e qualche giorno fa ha sedotto i followers con delle audaci foto in body trasparente: la figlia di Madonna ha più volte dimostrato di aver ereditato fascino, irriverenza e bellezza dalla mamma. Nelle ultime ore ha preso parte a una nuova campagna pubblicitaria, lasciandosi fotografare in una versione coloratissima e originale.

Lourdes Leon Ciccone posa per Bimba Y Lola

Se da un lato Madonna è finita al centro delle polemiche a causa di un servizio fotografico in cui ha simulato la morte di Marilyn Monroe, la figlia Lourdes ha preferito non osare così tanto, anche se è diventata protagonista di un servizio fotografico davvero originale e dal mood psichedelico. Il brand spagnolo Bimba Y Lola l'ha scelta come testimonial della nuova collezione, facendola posare nel bel mezzo di una foresta con enormi funghi con diversi look perfetti per l'autunno. Un abito strapless a fiori, dei calzettoni animalier, una giacca sportiva in rosa fluo, un coordinato con leggings e crop top leopardati: la figlia della diva è apparsa super trendy ma non ha rinunciato alla sensualità che da sempre la contraddistingue.

Lourdes Leon Ciccone posa per Bimba Y Lola

I look anni '90 della figlia di Madonna

Quali sono i capi chiave della collezione? Due accessori in pieno stile anni '90, ovvero le borsette pelose e le collane choker decorate con dei dolci orsetti colorati in pvc. Lola non ha esitato a indossarli, dando prova di essere meravigliosa anche con dei look Nineties. Insomma, dopo aver sovvertito le convenzioni del Met Gala, presentandosi sul red carpet con i peli delle ascelle in bella vista, Lola ha dimostrato ancora una volta di essere la regina del trasformismo. A quanto pare ha tutte le carte in regola per seguire le orme di mamma Madonna e di certo continueremo a sentir parlare di lei ancora per molto.