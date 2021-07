Il colore beauty del mese di Luglio è senza dubbio l'azzurro, un po' patriottico per la vittoria della nazionale italiana agli Europei 2020 un po' a ricordare il colore del mare e del cielo delle lunghe sere d'estate. Tutti conosciamo il monologo sul colore ceruleo diventato celebre con il film Il Diavolo veste Prada, e per l'estate 2021 l'azzurro diventa uno dei colori di tendenza per make up e manicure. Dagli ombretti alle matite, fino a mascara e smalti: scopri come indossare l'azzurro per il tuo beauty look estivo.

Azzurro, il colore beauty di Luglio

Se si pensa all'azzurro nel make up vengono subito in mente i look anni '80 e '90 con gli ombretti che coloravano tutta la palpebra: niente paura, per l'estate 2021 la tendenza beauty vedrà protagonista l'azzurro, ma in chiave del tutto moderna e meno strong. L'azzurro è infatti il colore beauty da indossare a Luglio per make up e manicure: non un unica tonalità ma una palette di sfumature che vanno dall'azzurro pastello fino all'indaco, passando per il celeste e per l'azzurro cielo. Le nail art da realizzare con il colore più trendy del momento spaziano dalle decorazioni floreali a quelle geometriche, fino alla french manicure, realizzata in modo tradizionale con la lunetta azzurra invece che bianca, oppure nella versione sfumata con il baby boomer colorato.

in foto: Nail art con lo smalto azzurro

Per quanto riguarda il trucco invece, l'azzurro veste lo sguardo rendendo il make up occhi dell'estate 2021 luminoso e vibrante. Non pensate ai look anni'90, bensì a un tocco di azzurro che arricchisce il look. L'azzurro è perfetto per dare un tocco di colore alle ciglia utilizzando un mascara colorato solo sulla punta delle ciglia, ma anche per illuminare gli occhi creando un punto luce magnetico nell'angolo interno dell'occhio, abbinando un ombretto azzurro satinato a toni neutri oppure alle sfumature del viola. L'azzurro è perfetto anche per colorare la rima interna dell'occhio, soprattutto per chi ha gli occhi castani e scuri, oppure per delineare la rima cigliare superiore in abbinamento ad un eye-liner nero.

Tutti i prodotti da provare per il tuo make up

Tra i prodotti da provare per il tuo make up occhi c'è la palette Cutie Palette Midnight di Nabla, che la suo interno contiene due tonalità di azzurro e un blu intenso da abbinare a un panna e a un oro per illuminare lo sguardo. Se ami i colori più vivaci sarà invece perfetto Lapis Luxury, l'ombretto EYEdols di Pat McGrath. Per colorare le tue ciglia è invece ideale il mascara Diorshow Pump ‘N' Volume HD di Dior nella nuance Blue Pump, mentre se vuoi delineare il tuo sguardo con le matite potrai provare la nouva matita Crushliner di Yves Saint Laurent, nella magnetica colorazione Blue Enimagtique oppure l'Eye Khol di Gucci, nella nuance Céleste. Per la tua nail art potrai utilizzare l'azzurro freddo Bikini So Teeny degli smalti di Essie, oppure l'azzurro vivave di3INA – Makeup The Nail Polish, nella colorazione 171. Sfoglia la gallery per scoprire tutti i prodotti da utilizzare per il tuo beauty look azzurro!