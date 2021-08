Lady Diana, la principessa mai dimenticata: a 24 anni dalla morte è più amata che mai Il 31 agosto 1997 lady Diana moriva in un incidente a Parigi. Nonostante siano passati 24 anni dalla sua scomparsa, la sua figura continua a incantare perfino chi all’epoca non era ancora nato. Icona di stile citata e copiata anche dalle royals, ogni cosa che ha toccato oggi ha il fascino di una reliquia.

A cura di Beatrice Manca

Il 31 agosto 1997 da Parigi arrivò la notizia che sconvolse non solo la monarchia britannica, ma milioni di persone nel mondo: lady Diana, ex moglie del principe Carlo d'Inghilterra, era morta in un incidente stradale. Sulle cause e sulla dinamica si è discusso a lungo. Quel che è certo è che la sua morte ha causato un'ondata di cordoglio e dolore senza precedenti, ben oltre i confini del Regno Unito. Non solo: il ricordo della principessa del Galles non si è mai affievolito e oggi è più vivo che mai. Nonostante siano passati 24 anni dall'incidente è ancora un'icona di stile citata e copiata (anche da Kate Middleton) e il suo abito da sposa è ancora così popolare da essere esposto in mostra. Perfino una fetta di torta del suo matrimonio è stata battuta all'asta. Passano gli anni, ma il suo fascino resta unico.

Lady Diana, amata anche da chi non la conosceva

Quest'anno la "principessa del popolo", com'è stata soprannominata, avrebbe compiuto 60 anni: per ricordarla è stata inaugurata una statua a Kensington Garden, alla presenza dei figli. Il ricordo di lady Diana è ancora incredibilmente forte all'interno del famiglia reale. Lo dimostra la scelta di omaggiarla nel nome dell'ultima nata, la figlia di Harry e Meghan: Lilibet Diana. Per tutta la vita lady D. ha dovuto fare i conti con le soffocanti attenzioni della stampa e dei paparazzi. Anche oggi che sono passati anni e anni dalla sua scomparsa la principessa di Galles continua a far notizia: dalle nuove rivelazioni sull'intervista scandalo che diede alla Bbc agli aneddoti condivisi da chi l'ha conosciuta. Neanche l'affetto che si è guadagnata in vita con la sua gentilezza e l'impegno umanitario sembra abbandonarla: per tutti, Diana è ancora la principessa del popolo. Anche chi alla sua morte non era ancora nato è affascinato da questa figura così empatica, così fragile, così diversa dall'immagine distante e distaccata dei reali.

Diana Spencer da giovane

La sua vita ispira film e serie tv

La vita di Diana Spencer, la ragazza timida diventata principessa all'improvviso, non ha mai smesso di ispirare film, libri e serie tv. Quest'anno poi lady D è celebrata in ogni campo, dall'arte alla moda. Alla mostra del cinema di Venezia sta per debuttare il film Spencer, in cui Kristen Stewart indossa i panni (raffinati) di lady D: la locandina del film è già un capolavoro. Per non parlare del prossimo capitolo di The Crown, dove incontreremo la versione adulta di Diana.

Kristen Stewart nei panni di lady Diana in "Spencer"

Diana è ancora un'icona di stile

Il suo stile personale l'ha resa un'icona di stile: l'abito da sposa è diventato un cult ed è stato esposto al pubblico quest'estate, dopo 25 anni. Ma tutto ciò che la riguarda oggi è considerato una reliquia: gioielli, profumi, cappelli perfino una fetta di torta nuziale perfettamente conservata da 40 anni, venduta all'asta. Il suo stile personale continua a ispirare le trendsetter: non è un mistero che Kate Middleton si ispiri ad alcuni dei suoi abiti più famosi. Gucci ha lanciato una riedizione di una delle sue borse più amate, con i manici in bambù, e le ha dato il suo nome. Ventiquattro anni dopo la sua scomparsa, il suo mito è più vivo che mai.