Battuta all’asta per 2mila euro una fetta della torta nuziale di Carlo e Diana Tutti ricordano il matrimonio tra lady Diana e il principe Carlo, celebrato 40 anni fa: un pezzo della torta nuziale è arrivato fino a noi, dopo essere stato conservato attentamente per 40 anni. Per il cimelio di marzapane sono arrivate offerte da tutto il mondo: la prova che il mito di lady D è ancora vivo.

Comprereste mai una fetta di una torta di 40 anni fa? Probabilmente sì, se è la celebre torta del matrimonio tra il principe Carlo e Diana Spencer. La storia ha dell'incredibile: un pezzo della torta nuziale, conservata nella pellicola per decenni, era stata messa all'asta lo scorso luglio, scatenando una corsa all'offerta da ogni angolo del pianeta. Alla fine se l'è aggiudicata un uomo di Leeds per oltre 1.850 sterline, l'equivalente di oltre duemila euro. Un vero e proprio pezzo di storia, sotto forma di marzapane e glassa colorata: la prova che la leggenda di Lady D, del matrimonio da favola con un finale così amaro, non ha ancora smesso di affascinare.

La torta conservata per oltre 40 anni

Il pezzo di torta – ben più largo di una fetta – ha resistito per oltre 40 anni, dal fatidico 29 luglio 1981, quando Diana Spencer sposò l'erede al trono di Inghilterra in quello che venne considerato "il matrimonio del secolo". Ma com'è possibile che dal ricevimento sia avanzata così tanta torta? La verità è che la coppia di sposi non aveva una sola torta nuziale, ma ben ventitré: un pezzo di una di queste è stato servito a un membro dello staff di Clarence House, la residenza della regina Madre, che ha pensato bene di portarlo a casa come souvenir, incartandolo delicatamente nella pellicola per alimenti con un biglietto: "Maneggiare con cura". Si vede ancora, perfettamente conservato, lo stemma disegnato con la glassa oro e rossa.

L'asta record per la fetta di torta

Nessuno si aspettava che, messa all'asta, avrebbe raccolto tanto interesse: la base d'asta erano trecento sterline, che sono rapidamente moltiplicate, fino a toccare la cifra di quasi duemila euro. I banditori – come se ce ne fosse bisogno – avevano però espressamente sconsigliato di mangiare la torta alle numerose persone che hanno partecipato all'asta online. Ad aggiudicarsi il cimelio di marzapane alla fine è stato un uomo di Leeds, Gerry Layton. Sarà che sono passati 40 anni esatti dal matrimonio da fiaba, sarà che il mito di lady D oggi è più vivo che mai grazie a film e serie tv: sta di fatto che qualunque cosa riguardi la principessa di Galles va letteralmente a ruba.