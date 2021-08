Spencer, il poster ufficiale del film: Kristen Stewart è Lady Diana in abito da sposa A pochi giorni dal lancio di “Spencer”, il film dedicato alla vita della principessa Diana che verrà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, è stato rilasciato il poster ufficiale. Protagonista della foto è Kristen Stewart, alias Lady Diana, apparsa di spalle e in lacrime con indosso un sontuoso e principesco abito da sposa bianco e oro.

A cura di Valeria Paglionico

Si chiama Spencer ed è l'attesissimo film dedicato a Lady Diana diretto da Pablo Larraín e scritto da Steven Knight. Verrà presentato il prossimo 3 settembre in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia (sarà tra le pellicole in concorso) e racconterà del periodo in cui compianta principessa decise di mettere fine al suo matrimonio, dimostrando così di voler costruire da sola la sua identità. A ricoprire i panni della "ribelle" di casa Windsor sarà Kristen Stewart, diventata protagonista anche del primo poster ufficiale presentato nelle ultime ore da 01Distribution. Cosa ha indossato nella foto di presentazione del film? Un principesco abito bianco e oro che ricorda l'iconico vestito da sposa del matrimonio con Carlo.

Collana di perle e abito bianco: il look di Kristen Stewart nel poster di Spencer

È stato rilasciato il primo poster ufficiale del film Spencer e la protagonista non poteva essere Kristen Stewart, alias Lady Diana. Dopo essere apparsa in alcune foto ufficiali in giacca rossa e veletta, questa volta l'attrice è stata immortalata di spalle, chinata, con il viso nascosto tra le mani, come a simulare un pianto disperato. Sebbene la location sia neutra, i riferimenti al Royal Wedding e alla sofferenza provata in quel giorno che sarebbe dovuto essere splendido sarebbero abbastanza evidenti (è proprio in quell'occasione, infatti, che divenne certa della relazione del futuro marito e Camilla Parker Bowls). Capelli biondi a caschetto, collana di perle al collo e un pomposo abito bianco che sembra essere da sposa: il vero protagonista dello scatto è proprio il look con il vestito total white dai ricami dorati, una principesca creazione con corpetto strapless e maxi gonna di tulle.

Chi ha firmato gli abiti di Lady Diana/Kristen Stewart

A disegnare il look sfoggiato da Kristen Stewart nel poster di Spencer è stata la costumista Jacqueline Durran, che per ricreare sul maxi schermo il leggendario stile glamour di Lady D. ha pensato bene di ispirarsi a diverse foto d'archivio. La cosa particolare è che non si è limitata a "imitare" gli outfit della Duchessa, li ha rivisitati in chiave moderna, reinterpretandoli e fondendo i dettagli che li hanno resi iconici. L'abito bianco del poster, ad esempio, non è identico a quello firmato da Elizabeth e David Emanuel per il Royal Wedding, è un vero e proprio mix di diversi outfit della principessa. Ha lo stesso maxi strascico del sontuoso vestito da sposa, gli stessi ricami gold dell'outfit sfoggiato nel 1986 durante la cena all'ambasciata tedesca di Londra ed è in pomposo tulle come quello firmato da Bellville Sassoon per la visita al London’s V&A Museum. L'obiettivo della Durran? Far sì che lo stile di Kristen/Diana non sia una semplice "replica" dell'originale ma piuttosto perfetto equilibrio tra mistero e fragilità.

