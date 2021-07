in foto: da sinistra: Sienna Miller, Elle Fanning, Emma Marrone con la borsa Gucci

Lady Diana ancora oggi è un'icona di stile: dopo aver divorziato da Carlo, finalmente libera dalle etichette del protocollo reale, sperimentò un nuovo stile più informale e disinvolto. Jeans, mocassini, scarpe di tela ma anche tubini e abiti più audaci. In quel periodo la sua borsa preferita pare fosse una Gucci in suede con i manici in bambù, un modello iconico della Maison. Diana la adorava perché era pratica, capiente e si abbinava bene a ogni look. Oggi la principessa di Galles avrebbe compiuto 60 anni: Gucci le dedica la riedizione di quella storica Bamboo bag, in una versione che oggi porta il suo nome.

La storia della Gucci Diana

La borsa iconica con manici in bambù è un modello molto famoso della casa di moda fiorentina: fece la sua comparsa per la prima volta all'inizio degli anni Novanta, e poco dopo spuntò al braccio di Diana Spencer. Che indossasse una felpa sportiva o una camicia elegante la borsa giusta da abbinare era sempre la sua Gucci. Ora ritorna in una nuova versione: il direttore creativo Alessandro Michele ha presentato una nuova versione caratterizzata da cinturini staccabili in pelle fluo.

in foto: la borsa Gucci Diana

La nuova Gucci Diana è disponibile in tre diverse dimensioni e in sette colori: nero, bianco, color cuoio, verde smeraldo, rosso, azzurro e rosa. Il tocco originale sono i cinturini colorati che si possono cambiare per personalizzare la borsa, una variante delle funzionali fascette che accompagnavano il modello originale per mantenere in forma i manici.

in foto: Elle Fanning con la Gucci Diana

Le star con la borsa Gucci Diana

La Gucci Diana è la nuova it-bag della casa di moda e ha già conquistato star come Alexa Chung, Sienna Miller, Emma, Benedetta Porcaroli e Elle Fanning. La cantante Emma Marrone ha scelto la praticità della borsa a mano, nera con il logo dorato e le fascette giallo fluo a contrasto. La stessa scelta è stata fatta anche da Alexa Chung e da Sienna Miller.

in foto: Emma Marrone con la Gucci Diana

L'attrice Benedetta Porcaroli, famosa per il suo ruolo in Baby, ha indossato la Diana bag nella variante in pelle marrone nella misura piccola. L'attrice Elle Fanning invece ha scelto di puntare sul colore con la versione in pelle rosa, indossata a tracolla su un completo in lino marrone. Un vero e proprio passaggio di testimone tra generazioni di icone, sotto il segno dell'eleganza.