La tutina intera corta è il capo furbo dell’estate: il passepartout perfetto dal mare alla città

A cura di Giusy Dente

Massima resa e minimo sforzo: è questo che si cerca d'estate. Da un lato il caldo asfissiante rende impensabile uscire indossando qualcosa di scomodo e poco pratico, ma dall'altro chiaramente si vuole comunque dirottare la scelta su qualcosa di carino, soprattutto se c'è un'occasione particolare a cui presenziare. Che si tratti di una cena tra amici, un appuntamento galante, una passeggiata pomeridiana o un aperitivo in spiaggia, le soluzioni per risultare di tendenza ma essere comunque a proprio agio non mancano. In fondo l'esperienza del lockdown e il tanto tempo trascorso per forza di cose in casa ci ha abituati alla comodità e adesso tornare indietro è davvero difficile. Una tutina e via: si è pronte per qualsiasi evento!

Dimenticate il tutone lungo da lavoro, o meglio toglietegli la pesantezza mantenendone la comodità: ed ecco la tutina corta che spopola questa estate, di cui tutte le ragazze non riescono a fare a meno. Questo capo piace per la sua praticità e la sua versatilità, ma anche perché occupa davvero poco posto in valigia, dunque è perfetto da portare con sé in vacanza. Le occasioni per sfoggiarlo, però, di certo non mancano anche se c'è da restare in città.

Scarpe e accessori possono fare la differenza e questo ne è un chiaro esempio. Una borsa di paglia, un paio di occhiali da sole e un paio di sandali flat e il look da spiaggia è pronto, mentre un paio di espadrillas ed ecco fatto, si è pronte per un pomeriggio da trascorrere in comodità ma senza rinunciare a un tocco estivo. La tutina corta intera è il capo furbo da tenere in considerazione per qualunque occasione.

A seconda dei modelli può essere utilizzata di giorno così come di sera: non mancano in modelli in tessuto leggero così come quelli più elaborati, magari con dettagli in pizzo o bottoni gioiello, che possono fare la differenza. E in questo caso, azzardare un tacco alto è un'idea da tenere presente, per un effetto assolutamente glamour con gambe slanciate in primissimo piano.

Sì agli accessori soprattutto sui modelli più minimal, che possono fare la differenza: una carta da giocare per volgere il look in chiave più chic o per attirare ancora di più l'attenzione con qualcosa di scintillante.