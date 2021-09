La trasformazione di Chiara Ferragni: l’influencer schiarisce i capelli e torna bionda Nuovo hair look per Chiara Ferragni. L’influencer, che in questo periodo è più raggiante che mai, è tornata ai capelli biondi, che sono sempre stati il suo marchio di fabbrica. Non a caso, tutto è iniziato col blog “The Blonde Salad”.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni è tornata a pieno ritmo ai suoi impegni lavorativi e sta portano avanti diversi progetti. Come sempre è attivissima nel mondo della moda, tra collaborazioni e sponsorizzazioni, ma l'imprenditrice ormai ha allargato moltissimo i suoi orizzonti e il suo pubblico, arrivando anche nelle scuole. L'ultimo colpo messo a segno è stato una linea di cancelleria destinata agli studenti composta da astucci, matite, pennarelli e diario, realizzata in collaborazione con Pigna. In questo periodo l'influencer è più raggiante che mai e sembra davvero entusiasta, pronta a mettersi in gioco. Chissà cosa ha in mente, visto che ha anche cambiato hair look.

Gli hair look di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni non è sempre stata bionda. Non tutti lo sanno, ma il suo colore naturale è un castano tendente al rosso rame! In alcuni scatti del passato, che lei stessa ha condiviso, si nota quanto la tonalità della chioma non sia chiara come quella con cui siamo abituati a vederla. E in effetti dei capelli biondi l'influencer ha fatto un vero e proprio marchio di fabbrica. Non a caso, il nome del suo blog, quello con cui tutto è cominciato, era proprio The Blonde Salad! Il colore biondo è quello con cui ha cementificato la sua carriera e nel corso del tempo lo ha modificato davvero sempre molto poco. Nel video di Bella Storia, del marito Fedez è apparsa con la chioma corvina, una chioma super vaporosa di un inedito colore nero sfoggiata appositamente per l'occasione, che ha sorpreso tutti. E c'è stato anche un periodo in cui aveva optato per un rosa tenue, un drastico cambiamento durato pochissimo, che però è piaciuto molto ai fans, che si ricordavano di lei coi capelli pink anche ai tempi dell'addio al nubilato.

Chiara Ferragni torna bionda

L'influencer ha schiarito i capelli ed è tornata al biondo che non le vedevamo sfoggiare da un bel po'. Chissà a cosa si deve questo cambiamento. Potrebbe essere legato a qualche nuovo progetto in cantiere, visto che l'imprenditrice è sempre attiva e non si ferma mai, lavorativamente parlando. O più semplicemente a spingerla potrebbe essere stata la voglia di cambiare e di dare al viso un tocco di luminosità in più, magari in vista dell'autunno. In ogni caso, sembra sia rimasta entusiasta del risultato finale, che ha immediatamente sfoggiato nelle Instagram Stories. Qui ha mostrato ai fan e ai follower il suo nuovo look e con l'occasione ne ha anche approfittato per ringraziare l'hair stylist Tommaso, artefice della riuscita trasformazione.