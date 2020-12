Chiara Ferragni ha sempre considerato i capelli biondi il suo "marchio di fabbrica", tanto da avergli dedicato anche il nome del blog che l'ha resa famosa, The Blond Salad. Oggi quello che in passato era un semplice sito è diventato una vera e propria azienda ma il dettaglio che non è cambiato è il colore della chioma, che, tra colpi di sole e riflessi, spazia tra le più svariate tonalità di biondo. Nonostante i fan siano sempre stati abituati a vederla in questa versione, la verità è che non si tratta del suo colore naturale ed è stata lei stessa a rivelarlo, condividendo una foto del passato sui social.

La foto di Chiara Ferragni con i capelli al naturale

Chiara Ferragni non perde occasione per condividere su Instagram delle foto del suo passato, da quelle in cui appare giovanissima prima del successo a quelle risalenti ai primi appuntamenti con il marito Fedez. Nelle ultime ore si è ritrovata ad accontentare le curiosità dei fan che le hanno chiesto un suo scatto con i capelli rossi.

in foto: La foto del passato di Chiara Ferragni

La Ferragni appare in primo piano da giovanissima con la chioma ramata che le cade sulle spalle. Certo, ha dei riflessi più chiari sulle punte ma è chiaro che sulle radici non ha usato nessun trattamento o tintura. L'influencer, infatti, non ha esitato a spiegare nella didascalia che è quello il suo colore naturale. Insomma, sebbene abbia fondato tutta la sua carriera sui capelli biondi che tanto ama, in verità si serve di qualche piccolo intervento del parrucchiere per renderli tanto chiari. Il dettaglio rimasto invariato nel corso degli anni? Chiara è sempre bellissima, raggiante e trendy.