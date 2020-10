Chiara Ferragni ci ha preso gusto a collaborare con il mondo della musica e, dopo aver duettato con Baby K la scorsa estate in "Non mi basta più", ora si è improvvisata "attrice", diventando protagonista del video della nuova canzone del marito Fedez, "Bella Storia". All'interno della clip ricopre i panni della fidanzata del rapper, appare in una stanza d'albergo mentre lo aspetta e, una volta incontrato, sfreccia con lui a tutta velocità a bordo di una moto sportiva. Il dettaglio che ha sconvolto i fan è che la fashion influencer ha sfoggiato un look davvero inedito che la rende irriconoscibile: per la prima volta, infatti, ha detto addio ai capelli biondi che da sempre la contraddistinguono.

Chiara Ferragni, il look rock per il video di "Bella Storia"

La fashion influencer ha puntato tutto su un outfit super rock con una giacca di pelle con l'interno in pelliccia leopardata ma la cosa particolare è che ha completato il tutto con un'acconciatura inedita. Per la prima volta nella sua carriera ha detto addio al biondo ed è passata al nero corvino. La chioma è extra riccia e vaporosa con un ciuffo laterale in stile anni '80 e, a dispetto di quanto si possa pensare, le dona moltissimo, anche perché è stata abbinata a un rossetto rosso fuoco che crea un effetto a contrasto molto d'impatto. Per la gioia dei fan, però, la trasformazione è solo temporanea, anche perché, essendo incinta, Chiara farebbe meglio a evitare le tinture troppo aggressive a base di prodotti chimici. Una volta terminata la gravidanza proverà a stravolgere la sua immagine in modo permanente oppure si sarà trattato di un colpo di testa di qualche ora?