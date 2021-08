Quanto costa e dove acquistare la nuova collezione per la scuola di Chiara Ferragni Matite, astucci, pennarelli e diario, la nuova collezione di Chiara Ferragni è il boost di energia che serve agli studenti per cominciare l’anno scolastico con la carica e la grinta di cui hanno bisogno. La regina dei fashion blogger ha appena lanciato la sua collezione di articoli per la scuola realizzata in collaborazione con Pigna. In pochissime ore molti pezzi sono andati sold out. Come fare allora per accaparrasi gli ambitissimi articoli di cancelleria ideati dalla fashion icon milanese, e soprattutto, quanto costano? Scopriamolo insieme!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo diverse collaborazioni internazionali Chiara Ferragni, la fashion blogger più seguita al mondo, ritorna a collaborare con un noto marchio italiano di articoli di cancelleria, lo storico Pigna. Il lancio della linea di articoli per la scuola di Chiara Ferragni x Pigna è stato annunciato sul profilo Instagram dell'influencer e ha avuto da subito un enorme successo tanto che, i pezzi, inizialmente disponibile in pre ordine sul sito dell'imprenditrice digitale e dal 23 agosto in tutti i negozi di articoli per la scuola, sono andati sold out in pochissime ore.

Nella linea sono presenti matite, gomme, astucci, quaderni, cartelle e diario, tutto il necessario per ritornare sui banchi di scuola in grande stile.

Di seguito troverete le descrizioni e le immagini di tutti i pezzi che compongono la collezione scuola firmata Chiara Ferragni x Pigna, quanto costano e dove trovarli. Vi anticipiamo, infatti, che, nonostante siano andati letteralmente a ruba, tutti gli accessori della collezione sono disponibili store ufficiale di Pigna presente su Amazon.

Leggi anche Notte di San Lorenzo: playlist di canzoni da ascoltare sotto le stelle cadenti il 10 agosto

Quali accessori comprende la collezione scuola di Chiara Ferragni e quanto costano

Nella nuova linea di articoli per la scuola firmati Chiara Ferragni sono presenti matite, quaderni, un set di gomme e uno di matite, cartelle ad anelli e astuccio, ma anche diario – agenda e maxi quaderni, tutto quello che può servire per tornare a scuola o in ufficio, quindi. I prezzi variano dai 7 euro fino ai 35. Qui sotto vi mostriamo tutti gli articoli della collezione con i relativi prezzi, vediamoli insieme!

Diario 16 mesi 2021/2022

Costo: 16,80 Euro

Pieno di dettagli super pop e messaggi di ispirazione per credere sempre in sé stessi, il Diari 16 mesi 2021-2022 di Chiara Ferragni per Pigna, datato, misura 13x18cm ed è dotato anche di una comoda tasca portadocumenti. Adatto ad ogni età, la copertina ha effetto olografico con Eyelike in rilievo all'interno un segna pagina in tessuto e stickers personalizzati. Il prezzo del diario è di 16,80 Euro.

Astuccio in silicone

Costo: 37 Euro versione azzurra, 52 Euro versione rosa

Il pezzo sicuramente più gettonato dell'intera collezione. L‘astuccio in silicone firmato Chiara Ferragni x Pigna è realizzato in morbido silicone di colore rosa ma è disponibile anche in celeste. Capiente, da portare ovunque e molto versatile, può essere utilizzato sia per penne e matite che per contenere tutto quello che vuoi. Con Eyelike e logo in rilievo e zip con effetto gold è super-facile da lavare, insomma, l'accessorio must have per avere sempre tutto il necessario con sé, compresi i propri sogni. L'astuccio è in vendita al prezzo di 37 Euro (versione azzurra) o di 52 Euro (versione rosa).

Set di 3 matite assortite

Costo: 7 Euro

È il momento di mettere su carta tutti i propri progetti con il set di 3 matite Chiara Ferragni x Pigna. Le matite sono in grafite HB e hanno un diametro di 2mm. Nella confezione, ve ne è una per ogni versione: Olografica, Eyelike rosa Eyelike azzurro, tutte con finitura rosa/gold e gommina. Per scrivere e disegnare la ottime versione di sé stessi, all’insegna del buonumore e con un tocco super pop. Il set di matite si può acquistare al costo di 7 Euro su Amazon.

Set di 4 gomme assortite

Costo: 7 Euro

Anche cancellare è un must con le gomme assortite della linea Chiara Ferragni x Pigna; quattro soggetti diversi, direttamente dall’universo super pop dell’imprenditrice digitale: Eyelike rosa, Boss Babe, firma Chiara Ferragni e Love Fiercely. Un'ottima idea regalo grazie al Blister gift pack ma si consiglia di tenerle fuori dalla portata di bambini con età inferiore ai 36 mesi. Anche per il set di gomme il prezzo e all'incirca di 7 Euro.

Confezione da 5 quaderni assortiti formato A5

Costo: 9,50 Euro

I quaderni della collezione Chiara Ferragni x Pigna hanno una dimensione A5, misurano 15 x 21 cm, hanno 80 pagine e sono disponibili con diverse fantasie e con copertine assortite. La copertina è in cartoncino 240gr, la carta interna è 80gr e variano in sette versioni grafiche gender-ageless, piene di colore e buonumore per riempire di parole i propri sogni e credere in se stessi con un tocco super pop. Acquistabili anche in confezione da 5 quaderni su Amazon al prezzo di 9,50 Euro.

Confezione da 5 quaderni assortiti formato A4

Costo: 10 Euro

I maxi quaderni della linea Chiarea Ferragni x Pigna misurano 21×29.7cm, hanno 80 pagine, e sono disponibili in varie copertine assortite. La copertina è in cartoncino 240gr mentre quella interna è carta 80gr FSC. Tutta la carta utilizzata per i Quaderni Maxi Chiara Ferragni x Pigna è prodotta con materie prime provenienti da foreste gestite in modo corretto e responsabile, secondo i rigorosi standard della certificazione internazionale FSC. Il set di 5 quaderni ha il costo di circa 10 Euro su Amazon.

Confezione da 5 cartelle ad anelli

Costo: 24 Euro

Per portare compiti, documenti e disegni sempre con te e senza il rischio che si perdano. Le cartelle ad anelli della linea scuola di Chiara Ferragni misurano 27 x 32cm, hanno una chiusura ad anelli con effetto gold e copertina Eyelike in due colori super-pop: rosa e azzurro. Anche la grafica interna personalizzata con Eyelike. Ideali per dare un tocco di colore e buonumore a ogni back to work e back to school! Anche queste sono disponibili in confezione da 5. Le cartellette si trovano in vendita su Amazon al prezzo di circa 24 euro.

Confezione da 4 maxi quaderni spiralati

Costo: 19 Euro

I maxi quaderni spiralati della linea Chiara Ferragni x Pigna sono disponibili in tre versioni assortite: effetto olografico con Eyelike a rilievo, in versione rosa opaco o lucido e in versione azzurro opaco 0 lucido con logomania. Tutti pieni di colore e buonumore per scrivere e prendere appunti per con un tocco fashion e super pop. A righe e con 70 f0gli interni 80gr, sono disponibili anche nella versione da 4 quaderni. Il costo di 4 maxi quaderni è di 19 euro su Amazon.

Dove acquistare la collezione scuola di Chiara Ferragni x Pigna

É possibile acquistare i prodotti di cancelleria della linea Chiara Ferragni x Pigna nelle cartolerie ma, come anticipato, tutti i pezzi sono andati quasi immediatamente sold out subito dopo l'annuncio dell'uscita della collezione. I fan dell'influencer, o tutti coloro che non vogliono tornare tra i banchi di scuola in grande stile, potranno trovare tutti i prodotti della collezione su Amazon, semplicemente visitando lo store ufficiale di Pigna comodamente a casa.