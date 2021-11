La regina Elisabetta organizza il Natale a corte e invita Harry e Meghan La macchina organizzativa per il Natale 2021 è in moto. La regina tiene molto a questa festa, ama trascorrerla in famiglia. Harry e Meghan si uniranno ai Windsor?

A cura di Giusy Dente

in foto: Harry e Meghan

La famiglia reale è solita riunirsi e trascorrere insieme le festività natalizie. L'anno scorso la tradizione non è stata rispettata, ma per una giusta causa: la pandemia ha tenuto la regina a lungo lontana dai propri cari, non ha potuto neppure consegnare i regali ai suoi amati nipotini. Si è dunque dovuta accontentare dell'aiuto offerto dalla tecnologia, avvalendosi delle videochiamate. Quest'anno le cose potrebbero essere diverse, la macchina organizzativa è già in moto per far sì che tutti possano essere a Sandringham come di consueto. Sarà un Natale nuovo, molto diverso dai precedenti: il primo senza il principe Filippo (morto lo scorso aprile) e il primo del principino Louis, il terzogenito di William e Kate. Questi ultimi ovviamente non mancheranno ai sostanziosi banchetti di famiglia di Sandringham, mentre lo stesso non si può dire di Meghan Markle e Harry.

Elisabetta organizza il Natale

La regina in queste settimane ha dovuto far fronte a qualche piccolo problema di salute. La sua assenza al Remembrance Day è apparsa davvero sospetta: la 95enne tiene moltissimo alla ricorrenza, per questo tutti si sono allarmati nel non vederla alla cerimonia come di consueto. ha disertato all'ultimo momento a causa di un dolore alla schiena e a fare le sue veci c'è stata Kate Middleton. Subito dopo il riposo prescrittole dai medici la sovrana è tornata ai suoi impegni ufficiali. Elisabetta II è infatti apparsa ieri perfettamente in salute all'incontro con il generale Sir Nick Carter al castello di Windsor. La regina è già alle prese con i preparativi del Natale 2021, la sua festività preferita, che ama trascorrere in famiglia. Dagli addobbi ai regali ai banchetti, decide tutto lei nei minimi dettagli. Quest'anno sarà possibile trascorrere le feste a Sandringham tutti insieme, come di consueto. ma è punto interrogativo sulla presenza di Harry e Meghan.

in foto: Elisabetta II

Il Natale di Harry e Meghan

Meghan Markle e Harry non saranno a Sandringham col resto dei Windsor, nemmeno questo Natale. Una fonte vicina alla royal family a rivelato a Page Six che i due vogliono tenersi lontani dall'esposizione mediatica che certamente li travolgerebbe se volassero da Montecito a Londra. Hanno ricevuto entrambi l'invito a prendere parte alle celebrazioni del Natale a Sandringham, ma hanno rifiutato. Non si conosce la reazione della regina: "Questo è il primo Natale di Sua Maestà senza suo marito, quindi si sperava che volessero stare con lei".

in foto: Harry e Meghan

La loro assenza sembra certa, non ci sarebbe possibilità di ripensamento: "C'è molto da fare per la logistica e la pianificazione del Natale in famiglia, quindi ovviamente lo staff sa che Harry e Meghan non verranno. Se lo facessero a quest'ora l'avrebbero già comunicato". Quando rivedremo dunque i duchi di Sussex di nuovo a Londra? L'occasione perfetta potrebbe essere il Giubileo di Platino della regina, a giugno 2022, per celebrare i 70 anni di regno di Elisabetta II.