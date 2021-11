Il principino Louis si prepara al Natale: saranno le sue prime feste tradizionali in famiglia Il principino Louis ha solo 3 anni e a differenza dei fratelli non ha mai partecipato alle feste di Natale a Sandringham (o meglio, quando vi ha preso parte era ancora troppo piccolo). Dopo un anno di “pausa” a causa della pandemia, ora per lui è arrivato il momento del debutto.

A cura di Valeria Paglionico

Manca poco più di un mese al Natale e mai come quest'anno è atteso e sentito un po' da tutti. Nel 2020 i festeggiamenti sono dovuti essere "low-profile" a causa della pandemia ma ora, nonostante in Gran Bretagna i contagi continuino a essere alti, non dovrebbero più essere applicate delle restrizioni. Anche la Royal Family si sta preparando per rendere tutto perfetto, basti pensare al fatto che la regina è già pronta per rispettare una delle tradizioni reali "storiche", quella di pesare gli invitati prima e dopo il pranzo del 25 dicembre. Chi è il membro della famiglia che farà il suo debutto all'evento? Il principe Louis, al quale per la prima volta nella vita verrà data la possibilità di sedere all'ambito banchetto reale.

Perché Louis non ha mai partecipato al Natale a Sandringham

Il principino Louis, il terzogenito di William e Kate, ha tre anni e non ha mai partecipato a una festa natalizia in pieno stile Royals. Lo scorso anno a causa del Covid-19 è rimasto nella tenuta di campagna con la sua famiglia "ristretta", mentre in precedenza era troppo piccolo per poter capire tutto ciò che gli accadeva intorno. Fino ad oggi, dunque, ha potuto ascoltare solo i racconti dei suoi fratellini George e Charlotte. Il 2021, però, sarà dunque l'anno del suo debutto e, stando alle indiscrezioni trapelate dai tabloid, non sta nella pelle di poter festeggiare il Natale al fianco della bisnonna e di tutti i membri della famiglia.

Quando apparirà in pubblico il piccolo Louis

Come da tradizione, la regina Elisabetta II riunirà la famiglia nella tenuta di Sandringham, sarà lì che verranno organizzati pranzi, cene e giochi. Il 25 dicembre, inoltre, i Cambridge, la sovrana, Carlo e Camilla parteciperanno alla messa natalizia, lasciandosi immortalare all'ingresso della chiesa di Mary Magdalene. Per Louis, che è apparso in pubblico in pochissime occasioni, si tratterà di uno dei primi eventi istituzionali nei panni di principino e non sorprende che la cosa lo emozioni non poco. A differenza dei fratelli non ha mai partecipato a un tour all'estero e non è mai stato paggetto, due esperienze che di solito i Royal fanno anche da piccolissimi ma che, a causa della pandemia, Louis ha dovuto rimandare. In quanti non vedono l'ora di vedere quanto è cresciuto?