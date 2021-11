Elisabetta II torna agli impegni ufficiali: è la prima apparizione dopo il problema alla schiena Dopo aver disertato all’ultimo momento le celebrazioni del Remembrance Day per un piccolo problema di salute, Elisabetta II è tornata agli impegni ufficiali.

A cura di Giusy Dente

in foto: Elisabetta II

Sono stati giorni di apprensione: la regina Elisabetta ha disertato all’ultimo momento una cerimonia ufficiale, preoccupando moltissimo i sudditi. Le sue veci sono state fatte dal figlio Carlo e da Kate Middleton, che si è affacciata sul balcone di Buckingham Palace proprio al posto tradizionalmente occupato dalla sovrana in questa occasione, cioè al centro. Il Remembrance Day è una giornata a cui gli inglesi tengono molto: si ricordano i caduti della prima guerra mondiale. Alla regina stessa sta particolarmente a cuore e vi ha sempre partecipato con emozione. Questa volta, però, i medici l’hanno costretta a restare a casa, perché era necessario che si riposasse e che non si esponesse a possibili rischi per la sua salute, affaticandosi. La sovrana è famosa per la sua tempra, che ha nuovamente dimostrato rimettendosi subito in sesto per farsi vedere in pubblico, per un incontro importante.

Il ritorno in pubblico di Elisabetta II

La regina ha incontrato il generale Sir Nick Carter al castello di Windsor: l'uomo è prossimo a lasciare il suo ruolo di capo delle forze armate (alla fine di novembre). Si tratta del primo impegno ufficiale dopo l’assenza alle commemorazioni domenicali del Remembrance Day. A costringerla a letto, sotto consiglio dei medici, era stato un malore alla schiena. All’incontro con Carter è invece apparsa sorridente, indossando un vestito a stampa floreale arancione, verde e bianco. Era in piedi dinanzi a lui senza il bastone con cui era stata vista il mese scorso e che tanto aveva fatto preoccupare i sudditi circa le sue condizioni di salute.

in foto: Elisabetta II e Sir Nick Carter

A ottobre era stato necessario anche un ricovero, in via del tutto precauzionale e per sottoporre la sovrana a una serie di controlli più approfonditi. È stato il suo primo soggiorno ospedaliero dopo otto anni! Una volta fatto ritorno a casa è stata a riposo due settimane, annullando tutti gli impegni, compresa la partecipazione al vertice sul clima delle Nazioni Unite a Glasgow, in Scozia. Ha però lavorato ugualmente da casa, in parte nel Castello di Windsor e nel fine settimana a Sandringham, la tenuta reale nell'Inghilterra orientale. Nonostante le preoccupazioni di questo periodo insomma sembra che la salute della regina non desti particolari preoccupazioni. Lei è la monarca più longeva nella storia del regno britannico: l'anno prossimo festeggerà il suo Giubileo di Platino, cioè 70 anni sul trono.