Kate Middleton pronta al ruolo di regina: cappello e gioielli sono un omaggio a Elisabetta e Lady D Il look di Kate Middleton del Remembrance Day nasconde gli omaggi della duchessa di Cambridge sia alla defunta Lady Diana che alla regina Elisabetta.

A cura di Giusy Dente

L'assenza della regina Elisabetta al Remembrance Day ha preoccupato moltissimo i sudditi, che sono stati immediatamente rassicurati circa le condizioni di salute della sovrana. I medici hanno preferito che non si affaticasse e che rimanesse a riposo, piuttosto che prendere parte alle impegnative celebrazioni della giornata. Ci hanno comunque pensato gli altri membri della royal family a presenziare agli eventi in programma: la ricorrenza è molto sentita nel Regno Unito, è quella con cui si rende omaggio ai caduti della prima guerra mondiale. In assenza di Elisabetta II, ha fatto le sue veci Kate Middleton: c'era lei sul balcone al centro, tra Camilla Parkwe-Bowls e Sophie Wessex. Negli anni precedenti al centro c'era sempre Elisabetta, tra Kate e Camilla. La moglie del principe William col suo look ha omaggiato non solo la sovrana, ma anche la defunta Lady Diana.

Kate Middleton come Lady D

Per il Remembrance Sunday, Kate Middleton nel pieno rispetto della tradizione si è vestita di nero (in segno di lutto) e ha appuntato sul cappotto al lato sinistro, quello del cuore, una spilla a forma di papavero (il simbolo della giornata). Il cappotto indossato è lo stesso del 2018: la duchessa di Cambridge è molto attenta ed è solita riciclare spesso gli abiti delle grandi occasioni, proprio come questo capo di uno dei suoi brand preferiti: Alexander McQueen. Sulla testa, immancabile il cappello, un Tiffany a tesa larga da circa 300 euro. Il suo look nascondeva alcuni omaggi a Lady Diana e non è la prima volta. Kate Middleton è sempre molto attenta ai dettagli e pur rispettando sempre il dress code reale e l'etichetta, fa spesso riferimento alla principessa Diana con i suoi outfit e le sue scelte stilistiche.

In particolare è solita indossare spesso gioielli a lei appartenuti e per onorano sua suocera porta sempre al dito il suo anello con zaffiro, quello che William le ha donato in occasione del fidanzamento ufficiale. E proprio di Lady D erano i gioielli indossati da Kate Middleton per l'occasione. Al polso aveva il suo braccialetto di perle a tre fili, acquistato dalla defunta principessa nel 1988. Gli orecchini erano invece i Collingwood con perle e diamanti ricevuti come come regalo di nozze nel 1981 e più volte sfoggiati in occasioni pubbliche. Li aveva ai lobi anche abbinati al suo celeberrimo Revenge Dress.

Il cappello di Kate Middleton

Il capello di Kate Middleton è un dettaglio importante del look del Remembrance Day 2021, quello su cui si è catalizzata l'attenzione di tutti. Indossare cappelli non è certo una novità, difatti la curiosità si è concentrata su quello specifico modello. La duchessa ne ha scelto uno a tesa larga, dal tono sì solenne ma al tempo stesso chic, che costituiva una sintesi perfetta del look di Diana al Remembrance Day 1988 e di quello di Elisabetta II al Remembrance Day 2019. Due anni fa, infatti, la regina aveva scelto il suo modello di copricapo preferito: appunto quello a tesa larga, vero e proprio must del suo guardaroba.Viceversa, non fanno parte dello stile solito della Middleton, che ama quelli di dimensioni più ridotte. Stavolta, invece, col suo look ha incarnato perfettamente il ruolo di futura regina.