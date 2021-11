La regina Elisabetta compra i regali di Natale per il suo staff: ogni anno budino per tutti La regina Elisabetta è solita fare con un dono natalizio a tutti i membri del suo staff, per ringraziarli del loro lavoro. La tradizione vuole che ogni anno compri per loro un budino.

A cura di Giusy Dente

La regina è pronta per i festeggiamenti del Natale. Questa è la festa che ama di più e in particolare adora trascorrerla in famiglia. Stavolta le cose sono molto diverse rispetto allo scorso anno. Nel 2020 le restrizioni dovute alla pandemia le avevano impedito di festeggiare con i propri cari, stavolta sembra che si potrà respirare un'aria di normalità, a Sandringham. La royal family, infatti, è solita riunirsi lì, è una tradizione di lunga data, una delle tante che si rispetta di anno in anno, a Natale. Un'altra è particolarmente curiosa: la regina fa salire sulla bilancia i presenti al banchetto prima e dopo i pasti, per controllare il loro peso. Un'altra riguarda invece lo scambio dei regali: la sovrana si occupa personalmente dei doni da fare al suo nutrito staff.

Elisabetta II è pronta al Natale

La macchina organizzativa per il Natale 2021 a Sandringham si è già messa in moto. Sembra già ormai certa l'assenza di Harry e Meghan ai tradizionali banchetti in programma. La coppia resterà in California, non tornerà a Londra per unirsi al resto della royal family durante le festività, benché abbiano ricevuto l'invito dalla regina. Quest'ultima ha tantissimo da fare in questi giorni. Sicuramente da un lato c'è l'assenza del principe Filippo a gravare sul suo umore, dall'altro ci sono anche piccoli problemi di salute. La sovrana ha dovuto disertare all'ultimo momento le celebrazioni del Remembrance Day proprio per restare a riposo, come prescritto dai medici. Ora però è già tornata ai suoi impegni ufficiali e i sudditi si sono tranquillizzati. Ci sono tante cose da organizzare e la regina è solita occuparsi di tutto in prima persona. Adora comprare i regali, sia per la famiglia che per il suo staff.

Cosa regala la regina al suo staff

Nel 2019 la regina Elisabetta ha comprato i regali di Natale a tutto il suo staff, spendendo oltre 35mila euro. Uno dei regali più gettonati è un buono da spendere in alcuni selezionati negozi di Londra, altre volte in passato la scelta è caduta su cornici per fotografie oppure flute da champagne. Un altro dono ricorrente è il budino. Ebbene sì, la sovrana regala dolciumi al proprio staff. Il tradizionale pudding natalizio viene distribuito a tutto il personale, con un bigliettino di auguri in allegato. La sovrana consegna personalmente una parte dei doni a una piccola selezione di suoi dipendenti vicino agli alberi di Natale al Castello di Windsor e a Buckingham Palace. Questo è il suo modo per ringraziare simbolicamente tutti i lavoratori per il loro duro lavoro e la loro lealtà.