Kate Middleton al posto della regina al Remembrance Day: perché veste di nero coi papaveri sul petto Quest’anno la regina non ha preso parte alla tradizionale cerimonia del Remembrance Day. Al suo posto un’elegantissima e impeccabile Kate Middleton.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton, Remembrance Day 2021 (Getty)

Come ogni anno, si è ripetuta la tradizione del Remembrance Day, il Giorno della Memoria in cui i Paesi del Regno Unito ricordano i caduti in guerra e la fine del primo conflitto mondiale. La giornata prosegue da decenni nel rispetto di alcune ritualità, osservate con molto rigore: dai minuti di silenzio dell'11 novembre, alle cerimonie del Remembrance Sunday, alle funzioni religiose. La commemorazione principale è quella a cui partecipano sia la famiglia reale che il Primo Ministro e i rappresentanti politici: ci si incontra coi veterani per depositare ghirlande di papaveri al Cenotafio, il monumento sepolcrale celebrativo. Quest'anno, la regina era assente per problemi di salute: il suo posto lo ha preso Kate Middleton, che sempre di più consolida il suo ruolo all'interno della royal family.

Kate Middleton al Cenotafio

Quest'anno la regina Elisabetta non ha preso parte alla tradizionale deposizione della ghirlanda in memoria dei caduti in guerra. A bloccarla, un problema alla schiena, su cui comunque Buckingham Palace ha tenuto a rassicurare i sudditi, evidenziando il rammarico della regina stessa per quella pesante assenza. Anche Boris Johnson ha aggiunto di aver personalmente avuto modo di vedere la regina e ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni di salute. Non si sa se il malore sia dovuto a una caduta: si sa solo che c'è stata la ferma intenzione dei medici reali di lasciarla a casa a riposo, perché il viaggio e la permanenza in piedi durante la celebrazione le avrebbero causato solo disagio, aggravando le sue condizioni.

in foto: Kate Middleton, Remembrance Day 2021 (Getty)

A fare le veci della sovrana c'erano però le donne della royal family: Kate Middleton in primis, circondata da Camilla Parkwe-Bowls e Sophie Wessex (moglie del principe Edoardo). Presente anche il principe Carlo, che ha deposto la corona al cenotafio per conto di sua madre. Kate Middleton anche quest'anno ha rispettato pienamente l'etichetta e il dress code richiesto per l'occasione. Ha sfoggiato un cappotto nero in stile militare di Alexander McQueen (sicuramente uno dei suoi brand preferiti), lo stesso del 2018, abbinato a un elegante cappello dello stesso colore. Ai lobi, gli orecchini di perle della principessa Diana.

in foto (da sinistra): da duchessa di Cornovaglia, la duchessa di Cambridge, la contessa di Wessex

Il significato della spilla di Kate Middleton

Kate Middleton indossava sia una spilla di fiori di cristallo della Royal British Legion che l'immancabile spilla a forma di papavero rosso. Questa fa parte della tradizione: va appuntata su un vestito rigorosamente nero (in segno di lutto) e obbligatoriamente sul lato sinistro del petto, che è il lato del cuore ma anche quello dove vengono appuntati i riconoscimenti militari. Sono il ricordo dei caduti in guerra e se ne può indossare un numero variabile. A volte la regina ne ha indossati anche cinque. E la stessa spilla si intravedeva anche sugli abiti sfoggiati da Meghan Markle e Harry, che hanno partecipato a un evento in onore dei veterani di guerra, a New York. I due, anche se lontani da Londra e dalla royal family, hanno ugualmente dimostrato la loro vicinanza al Remembrance Day.