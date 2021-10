La gravidanza di Ashley Graham, sempre più fiera del suo corpo: posa nuda col pancione in vista Ashley Graham è fiera del suo corpo di mamma: la modella è alle prese con la seconda gravidanza, è in attesa di due gemelli! Come fatto in precedenza, anche stavolta sta tenendo aggiornati i suoi follower, anche in merito ai cambiamenti fisici. Ha nuovamente celebrato il suo corpo con un selfie allo specchio, in cui è struccata e completamente nuda, col pancione in vista.

A cura di Giusy Dente

Ashley Graham è perfettamente a proprio agio nel suo corpo e ne è così fiera che non ha alcun problema a mostrarlo, ora più che mai. La modella è una sostenitrice della body positivity: da anni si batte affinché le passerelle diventino più inclusive, affinché le persone capiscano che la bellezza non ha nulla a che fare con la taglia. Lei, infatti, della sua plus size (come veniva chiamata un tempo), ha fatto la sua fortuna: è stata la prima la prima top model curvy ad apparire su Sport Illustrated nel 2016 e nella sua carriera non ha mai lasciato che le misure fossero un impedimento o la intralciassero nella crescita professionale. Parallelamente si è anche molto esposta sui social contro ogni stereotipo e contro malsani ideali di perfezione: ha mostrato la cellulite, ha mostrato le smagliature. Ma ha mostrato anche gli aspetti meno idilliaci del post partum, come la caduta dei capelli o i capezzoli che sanguinano per l'allattamento. La 33enne è incinta di due gemelli e sta tenendo costantemente aggiornata la sua famiglia virtuale in merito alla gravidanza.

Ashley Graham e il corpo che cambia

Ashley Graham è incinta di nuovo e con grande sorpresa ha appreso che stavolta si tratta di due gemelli, altri due maschietti! L'annuncio è stato dato il mese scorso sui social, attraverso un video esilarante: né lei né il marito Justin Ervin erano pronti a quella notizia inaspettata! "Cosa? Sul serio? Mi state prendendo in giro!" sono state le sue prime parole! Sin dal momento dell'annuncio della gravidanza, a luglio, la modella non ha mai smesso di condividere con la sua community le inevitabili trasformazioni del suo corpo, trasformazioni che non manca mai di celebrare con orgoglio, mostrandosi anche nuda.

Proprio struccata e senza veli si è mostrata ancora nelle Instagram Stories. La modella si è scattata un selfie, per fermare quel momento. Si è fatta vedere nella versione più naturale possibile: quella di una donna che guardandosi allo specchio si sente onorata di poter dare la vita e che per questo, ama quel corpo ancora di più.