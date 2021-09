Ashley Graham avrà dei gemelli: l’esilarante momento in cui scopre di aspettare due maschietti Ashley Graham ha trasformato la gravidanza in un vero e proprio evento social e, in occasione dell’ultima ecografia, non ha potuto fare a meno di realizzare un video a metà tra il dolce e l’esilarante. Il motivo? Ha scoperto “a sorpresa” di aspettare due gemelli.

A cura di Valeria Paglionico

Ashley Graham è incinta per la seconda volta: a poco più di un anno dalla nascita del primo figlio Isaac ha annunciato che presto la famiglia si allargherà. Ha dato la notizia della gravidanza attraverso i social condividendo una meravigliosa foto in pieno stile dea della maternità e da quel momento in poi ha dato libero sfogo alla sua passione per i selfie senza trucco e col pancione in bella mostra. Fino ad ora, però, non aveva rivelato alcun dettaglio sul sesso del nascituro. Nelle ultime ore le cose sono cambiate: la modella si è lasciata immortalare durante l'ultima ecografia, in occasione della quale ha avuto una splendida e inaspettata sorpresa.

Il dolce video dell'ecografia

Come ormai da tradizione tra le star, Ashley Graham non ha resistito alla tentazione di lasciarsi immortalare durante l'ecografia. La cosa che forse non si aspettava era che la dottoressa le comunicasse che aspetta non uno ma due bambini, due gemelli (ed entrambi maschi). "Cosa? Sul serio? Mi state prendendo in giro!", sono state queste le prime parole che la modella ha pronunciato nel momento in cui le è stata data la notizia. Subito dopo, poi, si è rivolta al marito Justin Ervin, dicendogli incredula che presto avranno ben tre maschietti in casa. Poco dopo ha poi condiviso un dolce video su Instagram, nel quale ha montato il breve video in cui ha scoperto di essere incinta qualche mese fa con quello dell'ultima ecografia. Il risultato? A metà tra il dolce e l'esilarante.

La gravidanza social di Ashley Graham

Ci sono celebrities che durante la gravidanza si ritirano "a vita privata", così da godersi questo momento magico in totale intimità, e altre che non esitano a condividere ogni piccola gioia con i followers. Ashley Graham fa parte di quest'ultimo gruppo e, così come successo durante la sua prima dolce attesa, anche questa volta si serve di Instagram per rivelare ogni aspetto della gestazione, dalla comparsa delle smagliature alla costante crescita del pancione. Il video realizzato durante l'ecografia è solo "l'ultimo arrivato" ma tanto è bastato per fare impazzire i fan. In quanti non vedono l'ora di vederla con due splendidi gemellini tra le braccia?