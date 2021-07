in foto: Meghan Markle

Indiscrezioni, scoop, pettegolezzi, rivelazioni, segreti: le vite dei membri della royal family attirano tantissimo interesse e sono oggetto di grande curiosità. Non mancano i libri che di volta in volta raccontano un pezzetto in più di ciò che accade al di là degli occhi indiscreti. Ne è un esempio il volume Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split with the House of Windsor, dedicato al ruolo di Harry e Meghan Markle. I Sussex sono chiacchieratissimi dall'inizio della loro love story. La decisione di trasferirsi in America abbandonando definitivamente Londra e poi l’intervista bomba rilasciata a Oprah Winfrey hanno causato loro parecchie inimicizie e li hanno resi poco popolari tra i sudditi. Non che prima della Megxit la duchessa fosse particolarmente amata, anche all’interno della famiglia…

Il ruolo di Meghan Markle nella royal family

Meghan Markle non ha avuto vita facile all’interno della royal family, a differenza della cognata Kate Middleton. Quest’ultima ha saputo conquistare tutti sin dal primo giorno, ritagliandosi un posto speciale di futura regina consorte. Per l’ex attrice di Suits così non è stato. Un po’ ha sofferto proprio del costante paragone con la cognata, sempre impeccabile rispetto a lei, impreparata alla vita di corte e spirito libero di natura. Un po’ pare anche che non sia stata aiutata in alcun modo a inserirsi, al punto da finire in una pericolosa depressione che, unita al razzismo di corte, ha poi spinto sia lei che Harry a optare per il trasferimento e una vita nuova, senza vincoli né obblighi né etichetta, negli USA. Le gaffes non sono mancate negli anni londinesi a Bukingham Palace, per esempio quando in tribuna al torneo di Wimbledon aveva tenuto il cappello sulla testa nel Royal Box, nonostante il divieto imposto dal galateo per rispettare quelli seduti dietro. E poi c'è l'episodio che ha mandato su tutte le furie Sara Ferguson (ex moglie di Andrea duca di York, terzogenito della regina Elisabetta e del principe Filippo) mamma di Eugenie di York.

in foto: i Sussex al matrimonio di Eugenie di York

La gaffe di Meghan Markle

Nel 2018 Meghan Markle si è resa protagonista di uno spiacevole episodio che pare abbia messo in grande imbarazzo la royal family. Il fatto è riportato in un libro bomba sulla famiglia reale, scritto a quattro mani dai giornalisti investigativi Dylan Howard e Andy Tillet. Come riportato anche dal Daily Mail, la Duchessa del Sussex avrebbe scelto annunciato la sua gravidanza (quando era incinta del suo primogenito Archie) in un momento davvero poco indicato. Era infatti insieme al marito al matrimonio di Eugenie di York, cugina di Harry nonché figlia di Sara Ferguson. Avendo rubato la scena alla sposa la Ferguson pare sia andata su tutte le furie. Non ha gradito che la duchessa si sia messa al centro dell’attenzione a discapito della figlia, che quel giorno coronava il sogno d’amore con Jack Brooksbank.

La versione, però, non coincide con quella riportata da Harper's Bazaar, che racconta un diverso svolgimento dei fatti. Pare che al matrimonio di Eugenie tutti sapessero già della gravidanza della duchessa di Sussex, ma che fino a quel momento nessuno aveva avuto modo di incontrarla di persona per le congratulazioni, dovendogliele dunque fare proprio in quell'occasione, destreggiandosi tra lei e Eugenie! Una situazione insomma comunque spiacevole, soprattutto per la royal family dove l'etichetta e le buone maniere sono tutto.