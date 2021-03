in foto: Meghan Markle

L'intervista di Meghan Markle e Harry è sulla bocca di tutti da giorni: è stato un vero e proprio terremoto che ha causato non poco scompiglio a Buckingham Palace ed è destinata ad avere notevoli conseguenze a breve e lungo termine. La coppia con Oprah Winfrey si è lasciata andare a rivelazioni che nessuno avrebbe mai immaginato, in merito ai rapporti con la royal family e alla loro vita a corte. Dalle parole della Markle è emerso un quadro davvero poco felice fatto di limitazioni, impedimenti, continue regole da rispettare. Per lei, proveniente da tutt'altra realtà, è stato difficilissimo ridimensionare se stessa e il proprio stile di vita all'insegna dell'etichetta imposta ai reali. Queste costrizioni l'hanno fatta cadere in depressionee quando, durante la prima gravidanza, qualcuno aveva espresso perplessità in merito al colore della pelle del bambino ha capito che era davvero troppo. I Sussex si sono trasferiti e hanno detto addio a oneri e onori derivanti dal loro status, ma questo gesto (la cosiddetta Megxit) non è mai stata vista di buon occhio dagli inglesi. L'intervista ha solo peggiorato le cose.

Tutti contro Meghan Markle

Meghan Markle non è mai stata accolta in famiglia in modo caloroso: anche la stampa è sempre stata "di parte", sottolineando quanto Kate Middleton fosse la duchessa perfetta mentre lei fosse quella ribelle e sempre pronta ad andare contro l'etichetta. Gli stessi inglesi non si sono risparmiati nel criticare la decisione di partire alla volta di Los Angeles, come se lei avesse in qualche modo costretto il marito ad allontanarsi dalla famiglia. L'intervista a Oprah Winfrey ha invece chiarito che il trasferimento non è affatto stato un capriccio, ma aveva motivazioni serie e precise, condivise da entrambi. Nonostante questo, agli inglesi la ex attrice di Suits continua a non piacere. Anzi, il gradimento nei suoi confronti è ulteriormente calato dopo le scottanti rivelazioni rilasciate alla conduttrice televisiva.

Kate Middleton piace più di Meghan Markle

Un recente sondaggio YouGov ha messo in luce la popolarità di Meghan Markle e di suo marito Harry tra gli inglesi. La situazione non è positiva. Il gradimento del pubblico, infatti, è vertiginosamente calato rispetto ai dati precedenti. Il 48% degli intervistati ha un'opinione negativa del principe contro il 58% che è invece deluso da Meghan Markle. La duchessa ha dalla sua parte solo 1 inglese su 3. Sulle percentuali influisce l'età delle persone chiamate in causa: quelle che "assolvono" la coppia sono soprattutto di età compresa tra i 18 e i 24 anni, mentre i due non piacciono soprattutto agli over 65. Tra questi, quelli che non amano la duchessa di Sussex sono addirittura l'83%. Più o meno invariato è invece il gradimento nei confronti degli altri membri della royal family. La più amata è senza dubbio Elisabetta II: ha data sua parte l'80% degli intervistati. Nel cuore degli inglesi c'è anche Kate Middleton, vista positivamente dal 73% degli intervistati. Se la passa bene anche William, su cui il 76% degli intervistati ha espresso giudizio positivo, mentre quelli su Carlo sono scesi dal 57% al 49%. Non a caso, nell'intervista Harry si lamenta anche di lui. La duchessa di Sussex è incinta, ha confermato ufficialmente la gravidanza e ha già rivelato che si tratta di una femminuccia. La nascita della sorellina di Archie riuscirà a intenerire gli inglesi e a renderli più buoni nei suoi confronti?