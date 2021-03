Il 23 marzo non è nata soltanto la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, la piccola Vittoria che in poche ore è diventata già una star dei social. Lo stesso giorno è nata anche un'altra bambina: la figlia della star di High School Musical Ashley Tisdale. La neo mamma ha subito dato l'annuncio ai follower e ai fan pubblicando un tenero scatto in bianco e nero, lo stesso messo in rete anche dal marito Christopher French per festeggiare l'arrivo al mondo della piccola. L'attrice aveva in questi mesi aggiornato tutti sulla gravidanza, la prima per lei, difatti Instagram è ricchissimo di sue foto col pancione. Ma anche lei aveva preferito non svelare il nome della nascitura, che è stato rivelato solo dopo la nascita ed è un nome decisamente originale.

Benvenuta Jupiter Iris

Non appena una celebrity annuncia una gravidanza, le domande sul sesso e sul nome sono immediatamente le più gettonate. La curiosità sfocia solitamente sul classico toto nome: i fan si lanciano in ipotesi sul nome dato alla bambina o al bambino che verrà. A volte le previsioni si avverano, come è successo con Chiara Ferragni: una volta svelata l'iniziale, Vittoria è subito stato uno dei nomi più gettonati tra le idee avanzate dai follower. Nel caso della gravidanza dell'ex star Disney, indovinare il nome sarebbe stato davvero difficile, visto che la scelta è caduta su qualcosa di davvero unico e originale. Anzi, le scelte, visto che la bambina ha due nomi. Jupiter ha un'origine latina: è un richiamo al quinto pianeta del sistema solare, ma anche alla divinità Zeus. Iris è invece riferito all'omonima dea della mitologia greca, personificazione dell'arcobaleno. Il nome insomma richiama insieme potere e delicatezza, forza e splendore.

I nomi più strani dei baby vip

La coppia Tisdale-French non è certo la sola, ad essersi molto impegnata nel trovare nomi originali per la propria bambina. Lo star system è popolato di "figli di" registrati all'anagrafe con nomi davvero singolari e unici. Belén Rodriguenz ha già annunciato che chiamerà la sua secondogenita Luna Marie e c'è grande attesa anche su un'altra gravidanza, quella di Meghan Markle, che per ora ha rivelato solo di essere incinta di una femminuccia e tutti, vista la sua anima ribelle, si aspettano qualcosa di diverso dal solito. Anche perché ormai non deve allinearsi al volere della regina. Nel passato, tra i nomi più strani spicca sicuramente Kal-El: Nicholas Cage ha dato a suo figlio il nome del pianeta natale di Superman! E che dire dei nomi dei figli dei Brangelina: Shiloh, Maddox, Zahara, Pax, Knox e Vivienne. Tullah ("cascata" per gli indiani d'America) è invece la figlia di Bruce Willis e Demi Moore, mentre Apple (quindi "mela") quella di Gwyneth Paltrow. La fantasia insomma di certo non manca: ma chissà cosa ne penseranno una volta adulti i diretti interessati!