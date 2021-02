Belén Rodriguez è incinta, aspetta il suo secondo figlio dal fidanzato Antonino Spinalbese e, nonostante la differenza d'età e le critiche ricevute, non potrebbe essere più felice. Ha tenuto la notizia nascosta fino al quinto mese di gravidanza ma ad oggi non perde occasione per mostrare il pancino tra look premaman super sexy e foto in intimo. Solo lo scorso sabato, però, ha concesso la prima intervista dopo l'annuncio della dolce attesa, presentandosi nelle studio di Verissimo in un etereo outfit total white che ha esaltato le forme modificate dalla gestazione. L'argentina ha parlato dell'amore travolgente con il nuovo compagno, della felicità ritrovata, di un aborto precedente e alla fine ha rivelato sesso e nome del nascituro: sarà una femminuccia e si chiamerà Luna Marie.

Il significato del nome Luna Marie

Il nome scelto da Belén per la sua seconda figlia è tutt'altro che casuale. Oltre a vantare un fascino "esotico" che va molto di moda negli ultimi anni, nasconde anche dei profondi significati simbolici. Luna rappresenta l'astro, la brillantezza, la personificazione della dea che lo rappresenta nella mitologia romana. Marie, invece, è la variante francese di Maria, che è innanzitutto il primo nome della Rodriguez. Si tratta di un chiaro riferimento alla Vergine Maria e ad altre donne della Bibbia ma, al di là dei riferimenti religiosi, può essere tradotto anche con "amata da Yahvè [Dio]", "ribellione", "principessa". In latino, invece, significa "goccia di mare" e, dato il suo suono molto dolce, rappresenterebbe la luce, l'anima, un soffio d'aria. Insomma, sebbene non sia ancora nata, la secondogenita della showgirl è già adorabile.

Luna e gli altri nomi per bambina più trendy del 2021

Luna Marie è un nome ancora molto poco diffuso in Italia, dal 1900 al 2019 solo 60 bambine sono state chiamate in questo modo, ma da anni l'appellativo fa tendenza in Francia, dove, al contrario, è diffusissimo. Secondo la classifica ufficiale, i nomi per neonate che spopoleranno quest'anno nel nostro paese saranno Aria, Emma, Charlotte, Evelyn, oltre ai più tradizionali Elena, Eliana, Emilia. Luna (ovvero il primo nome scelto da Belén per sua figlia) era già in lista prima ancora che l'argentina annunciasse di essere incinta e di sicuro grazie a lei vedrà un ulteriore boom di "richieste" proprio come successo con i nomi di quasi tutti i figli delle star, da Leone a Nina, fino ad arrivare a Celeste, fino ad arrivare a Vivienne.