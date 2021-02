Proprio quando sembrava che nulla potesse ricucire i rapporti tesi tra Elisabetta II e i duchi di Sussex, ecco il gesto che scioglie la regina e mette in pausa tutte le incomprensioni e i malumori scaturiti dalla Megxit. Un anno fa Meghan Markle e Harry hanno preso la decisione di allontanarsi dalla famiglia reale e dagli obblighi che farne parte comporta. La coppia è volata in California col piccolo Archie (due anni a maggio) per mettere in piedi una vita nuova, con progetti autonomi svincolati dalla Corona. Ora la famiglia si sta per allargare: è giunta la conferma ufficiale di ciò che si vociferava da settimane. La duchessa di Sussex è incinta! E una volta appresa la notizia, la prima a essere informata è stata proprio la regina, che pare sia entusiasta.

in foto: Meghan con la regina Elisabetta II

Royal baby in arrivo: la reazione della regina

Meghan e Harry sono in attesa del loro secondogenito e prima di dare ufficialmente la notizia ai media, lo hanno rivelato privatamente alla regina. Un portavoce di Buckingham Palace ha fatto sapere a People: «Sua Maestà, il Principe Filippo, il Principe Carlo e l’intera famiglia reale sono felicissimi e augurano loro ogni bene». Il gesto della coppia è stato molto apprezzato, è stato come dire: abbiamo imparato dai nostri errori. Infatti quando si era trattato di annunciare il trasferimento in California non c'era stata la stessa accortezza e questo aveva mandato la regina su tutte le furie, perché non si aspettava che esplodesse la bomba così velocemente e sotto gli occhi del mondo intero. Il fatto di aver reso partecipe Queen Elizabeth della lieta novella prima che a farlo fossero i tabloid inglesi potrebbe essere un gesto genuino, ma potrebbe anche nascondere la volontà di far felice la regina prima di rinegoziare i termini della Megxit. Ormai è passato un anno, da quando i Sussex hanno lasciato Londra. È tempo di decisioni definitive in merito alla presenza o meno nella royal family, in merito ai ruoli e agli impegni che intendono mantenere. Il prossimo 31 marzo scadrà il "periodo di prova" concesso: l'arrivo del quinto pronipote renderà la regina più malleabile?