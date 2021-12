La cartolina di Natale 2021 di Kate e William: i duchi vestono in coordinato coi royal babies I Duchi di Cambridge hanno condiviso la cartolina di Natale 2021: lo scatto arriva direttamente dall’ album delle vacanze, da un viaggio di famiglia in Giordania.

A cura di Giusy Dente

La royal family adora il Natale, a cominciare dalla regina Elisabetta. La sovrana ogni anno acquista regali per il suo staff e coordina in anticipo tutti i lavori che riguardano gli allestimenti decorativi di Windsor e i banchetti delle feste. William e Kate non sono da meno. La coppia ha inaugurato le festività prendendo parte al tradizionale concerto che andrà in onda la sera della vigilia di Natale. I duchi di Cambridge erano elegantissimi. Cappotto rosso firmato Catherine Walker per lei e abito nero classico per lui, ma con un tocco natalizio: cravatta rossa abbinata all'outfit della moglie. Lo step successivo è stato condividere l'attesissima cartolina di famiglia per augurare un felice Natale e un buon anno nuovo. Nella foto i duchi di Cambridge sono ovviamente assieme ai tre royal babies.

La cartolina di Natale arriva dall'album delle vacanze

Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno condiviso sui social la tradizionale cartolina che realizzano ogni anno in occasione delle festività natalizie. Arriva direttamente dal loro album delle vacanze: difatti l’immagine rilasciata da Kensington Palace è stata scattata in Giordania, dove Kate Middleton e il principe William si erano recati a inizio anno assieme ai loro figli. Moltissimi dei commenti sono proprio per loro, per i tre adorabili royal babies: George, Charlotte e il piccolo Louis. I tre sono seduti attorno ai genitori, posizionati al centro della scena e tutti sono leggermente baciati da un raggio di sole.

Il look della royal family nella cartolina di Natale 2021

Nella foto (realizzata da Matt Porteous) William tiene un braccio sulla spalla della secondogenita Charlotte, mentre Kate Middleton abbraccia il principino George. In prima fila c’è invece Louis, l’ultimo arrivato in famiglia, seduto a gambe incrociate davanti alla mamma. Indossa una polo a righe e calzoncini. Vestitino a quadretti, invece, per la principessina Charlotte. La camicia mimetica del primogenito George richiama i colori dell’outfit dei genitori: abito color cachi per la duchessa e polo a mezze maniche marrone per suo marito William, l’erede al trono.

La location è completamente diversa da quella della cartolina di Natale dello scorso anno. Stavolta vediamo i duchi in vacanza, in un luogo tra l’altro significativo, perché appartiene al passato di Kate Middleton: la duchessa ha trascorso una piccola parte della sua infanzia proprio in Giordania, dove suo padre Mike lavorava per British Airways. Lo scatto ufficiale del Natale 2020 invece vedeva i cinque ad Anmer Hall, la loro casa nel Norfolk. In quell'occasione la royal family aveva scelto di rivolgere un pensiero a medici e infermieri in prima fila nella pandemia, indirizzando la cartolina al personale del Servizio Sanitario Nazionale.

William e Kate Middleton al Concerto di Natale

Kate Middleton ricorda la pandemia e ringrazia

Il riferimento alla pandemia non è mancato nemmeno questa volta, ma durante il concerto di Natale. Kate Middleton ha ricordato: "La pandemia ha presentato a tutti noi innumerevoli e inimmaginabili sfide. Abbiamo perso i nostri cari, abbiamo visto i nostri lavoratori in prima linea sottoposti a una pressione incommensurabile e abbiamo sperimentato un isolamento straziante da coloro a cui teniamo di più. Accanto a questo, abbiamo visto come le comunità si sono unite per sostenere i più bisognosi. E attraverso la nostra separazione dagli altri, ci è stato ricordato quanto sia potente la connessione umana per tutti noi. Quanto abbiamo bisogno l'uno dell'altro. L'importanza di stare semplicemente insieme. Questo servizio di canti natalizi è il nostro piccolo modo per riconoscere il contributo stimolante che molti di voi hanno dato".