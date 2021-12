Kate Middleton è la regina del Natale: inaugura le festività con il cappotto rosso con maxi fiocco Kate Middleton ha organizzato il concerto tradizionale che andrà in onda la sera della vigilia di Natale: i dettagli del look raccontano di una futura regina.

A cura di Beatrice Manca

La stagione natalizia è ufficialmente iniziata anche per la royal family: la protagonista assoluta delle festività del 2021 è Kate Middleton, che ha organizzato il concerto natalizio "Together at Christmas" nell'abbazia di Westminster, che verrà trasmesso in diretta la sera della vigilia di Natale. Per entrare nel vivo dell'atmosfera ha scelto il colore più tradizionale di tutti, il rosso acceso, da vera regina delle feste.

L'abito con il fiocco di Kate Middleton

Dopo la parentesi "folk" per la visita alla mostra di Fabergé, dove ha indossato una blusa con stampa paisley, Kate ha indossato uno dei suoi capi must have: il coat dress, il cappotto elegante che rispetta l'etichetta di corte. Il cappotto, firmato Catherine Walker, ha il dettaglio di un maxi-fiocco sul petto: un tocco femminile e festivo, che ricorda un regalo. Il cappotto faceva pendant con un abito dello stesso colore e un paio di scarpe con il tacco Gianvito Rossi. Accanto a lei c'era il principe William, che ha scelto un formale abito nero ma con un tocco natalizio: la cravatta rossa, abbinata al vestito della moglie.

Il principe William e Kate Middleton in Catherine Walker

Gli orecchini "prestati" dalla regina Elisabetta II

Kate Middleton sta ricoprendo un ruolo sempre più importante all'interno della famiglia reale: anche se William è secondo in linea di successione, Kate Middleton per molti già ha l'attitudine e la presenza di una futura regina. Per il momento però coltiva un legame speciale con la sovrana, Elisabetta II: la stima e l'affetto che le lega si vede soprattutto nei dettagli.

Kate Middleton con gli orecchini della regina Elisabetta II

Per questa importante occasione sua Maestà le ha "lasciato" prendere in prestito un paio di orecchini preziosi, appartenenti allo scrigno di famiglia. Non vediamo l'ora di scoprire come sarà il primo Natale a Balmoral dopo la pandemia tra tartan, regali e abiti da sogno!