in foto: Kim Kardashian a Roma, DSquared2

Vacanze romane per Kim Kardashian: l'influencer e imprenditrice ha mostrato su Instagram il suo tour tra le bellezze archeologiche di Roma. Non è da sola: con lei c'è Chris Appleton, il parrucchiere delle star, e il make up artist Mario Dedivanovic. Una fuga di relax o un nuovo progetto di lavoro? Per ora non si sa nulla di più, ma l'influencer non perde occasione per sfoggiare i suoi look sempre all'ultimo grido. Ai piedi infatti aveva un paio di infradito con il tacco, il modello più cool dell'estate 2021. Da Chiara Ferragni a Ilary Blasi sono moltissime le celebs che le hanno sfoggiate: ecco i modelli di tendenza.

Le infradito con il tacco per l'estate 2021

Le infradito, le scarpe aperte con i listini che si congiungono tra alluce e indice, sono una calzatura antichissima che è sopravvissuta per secoli, reinventandosi sempre. Oggi sono il simbolo dello stile rilassato dell'estate e delle vacanze in spiaggia. Ma dimenticatevi le flip flop in gomma: quest'estate le passerelle propongono modelli essenziali e chic, dove la comodità dell'infradito incontra il fascino del tacco a stiletto.

in foto: infradito con il tacco Mango

Sembra quasi un controsenso o una provocazione, ma il risultato è molto glamour. DSquared2 rielabora la classica flip flop trasformandola in un sandalo con dettagli gioiello. Il modello più iconico è quello di Bottega Veneta, che dopo aver lanciato il modello a punta quadrata quest'anno le propone con una catena dorata.

Dalle passerelle ai brand low cost, in commercio si trovano mille modelli: con i lacci, aperte, con il tacco sottile o quadrato. L'importante è sceglierli in un colore acceso, perfetto per esaltare i look estivi: Sportmax le propone in arancio acceso o in bianco latte, Zara verde bosco e L'Autre Chose celeste polvere. I modelli più chic, perfetti anche sotto i pantaloni o un abito elegante, si ispirano al minimalismo degli anni Novanta: punta squadrata, tacco basso e listini sottili, come quelli firmati H&M o quelli color cuoio di Mango.

in foto: sfilata Sportmax

Le star con le infradito con il tacco

Queste scarpe disinvolte e fresche, comode da infilare all'ultimo minuto, hanno conquistato anche le star: l'ultima a sfoggiarle è stata Kim Kardashian, durante una passeggiata dentro il Colosseo a Roma. La celebre influencer americana ha scelto un modello grigio chiaro e le ha indossate con degli shorts blu navy a vita alta e una maglia bianca con taglio cut-out centrale.

in foto: Kim Kardashian a Roma

Ad altre latitudini, anche Ilary Blasi ha fatto la stessa scelta: la conduttrice televisiva si trova in Russia con la famiglia e, in occasione di una cena, ha indossato un paio di infradito nere con il tacco sotto a una gonna longuette nera e a una camicia bianca. Un look semplice e molto raffinato, di ispirazione Ninties. In Grecia, Chiara Ferragni ha abbinato un paio di sandali infradito azzurri di Bottega Veneta a un look Etro. Insomma, le star lo dimostrano: dagli shorts ai pantaloni, fino all'abito svolazzate, queste scarpe si adattano a tutto: è il pezzo da mettere in lista con l'avvicinarsi dei saldi!