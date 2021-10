Kim Kardashian, drastico cambio look: dopo il total black passa al rosa shock con borsa da 4mila euro Drastico cambio look per Kim Kardashian. Dopo il total black sfoggiato al Met Gala 2021, ha puntato su un look da vera Barbie in carne e ossa, in un acceso rosa shoking. L’ex moglie di Kanye West è però rimasta fedele alla sua Maison preferita, Balenciaga, che ultimamente firma tutti i suoi outfit.

A cura di Giusy Dente

L’avevamo lasciata così, vestita in total black al Mel Gala 2021, dove Kim Kardashian è stata sicuramente protagonista col suo eccentrico look. Nessuno aveva mai osato così tanto, prima di lei. L’imprenditrice era in incognito, in completo anonimato: si è presentata vestita completamente di nero, coperta dalla testa fino ai piedi, nemmeno un centimetro di pelle scoperta. L'unico dettaglio era la lunga coda di cavallo che fuoriusciva dalla maschera, appena dietro la nuca. Per l'acconciatura non ha badato a spese: circa 8.500 euro di extension lunghissime. L'outfit del red carpet che ha fatto così tanto discutere era firmato Balenciaga, Maison a cui sia lei che l'ormai ex marito Kanye West sono legati da tempo.

Kim Kardashian in total pink

Giovedì a New York City Kim Kardashian è stata avvistata con un look decisamente meno drammatico di quello indossato al Met Gala 2021, seppur creato dallo stesso stilista, Demna Gvasalia. Si tratta di una completo di velluto, di un brillante colore rosa, con guanti abbinati; a donare un deciso tocco di luce la borsa argentata, anche quella firmata Balenciaga. Si tratta della Borsetta Hourglass XS Top Handle grigia, con strass, finiture in argento e chiusura magnetica borchiata con logo: sul sito del brand è venduta a 4000 euro.

Ad attirare l'attenzione è soprattutto la parte inferiore dell'outfit, sotto al blazer avvitato con spalline appuntite: sono pantaloni o stivali altissimi? Insomma, un perfetto look da Barbie in carne e ossa, che ha scelto in occasione della partecipazione al Saturday Night Live della NBC, dove si cimenterà anche in alcuni sketch comici. Sembra che sarà la prima reality star a condurre una puntata, ruolo solitamente affidato ad attori e musicisti.