Khloe Kardashian è una delle sorelle minori di Kim e, complice il successo del reality dedicato alla sua famiglia, è diventata una star della tv e dei social. Ad oggi, però, sta seguendo l'esempio delle sorelle più famose e sta provando a fare di tutto per diventare una vera e propria imprenditrice. Ha infatti fondato un brand d'abbigliamento tutto suo chiamato Good American e sui social non perde occasione per ricoprire i panni della testimonial, posando con indosso gli abiti e gli accessori del marchio. La cosa particolare è che, dopo essersi sottoposta a una dieta drastica negli anni scorsi, apparendo decisamente trasformata in pochi mesi, ora si è mostrata ancora una volta in una versione irriconoscibile, lasciando i fan senza parole.

Khloe Kardashian in total denim

Khloe Kardashian ha condiviso le foto della nuova campagna pubblicitaria di Good American, il brand di abbigliamento che ha fondato, e per l'occasione si è lasciata immortalare sui gradini di casa in un look total denim caratterizzato da giacca e pantaloni di jeans, il tutto abbinato a un reggiseno sportivo grigio e a dei maxi cerchi dorati. Ad attirare le attenzione dei fan, però, non è stato tanto l'outfit, quanto piuttosto il suo aspetto. Se da un lato le proporzioni del corpo sembravano "normali" (cosa che costringe a escludere un presunto ritocco con Photoshop), dall'altro il viso era un tantino diverso rispetto a qualche giorno fa. In molti non hanno esitato a chiedersi cosa fosse accaduto, sottolineando il fatto che Khloe avesse dei lineamenti molto più esotici del solito.

in foto: La foto "incriminata" di Khloe

Il segreto nascosto dietro la trasformazione di Khloe Kardashian

"Ogni volta che vedo Khloe Kardashian su Instagram sembra sempre una persona diversa", "Come fa a sembrare una donna latina e araba allo stesso tempo?", "Sono confusa", sono solo alcuni dei commenti che si leggono sui social sotto le foto della sorella di Kim. Come ha fatto ad apparire tanto diversa? Per il momento ha preferito evitare di intervenire personalmente sulla questione, anche se proprio la settimana scorsa era finita ancora al centro delle polemiche proprio per una questione simile. In quel caso la chirurgia e gli interventi estetici non c'entravano nulla, Kloe si era servita semplicemente di alcuni filtri ed effetti fotografici speciali. Anche nelle immagini della campagna pubblicitaria è avvenuta la stessa cosa?