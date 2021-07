Khloe Kardashian vittima di bullismo a scuola: troppo brutta e grassa per essere sorella di Kim Khloe Kardashian ha raccontato di aver vissuto male gli anni di scuola, perché le facevano pesare di non essere come le sue sorelle. Rispetto a Kim e Kourtney lei era quella “grassa e brutta”. Questo le ha causato molte sofferenze, ma nel tempo ha imparato a far pesare di meno i giudizi altrui sulla propria vulnerabilità.

A cura di Giusy Dente

La famiglia Kardashian è una delle più ricche e chiacchierate di sempre. Scandali, successi, feste di lusso, litigate, polemiche, matrimoni, divorzi, love stories: di loro tutto è finito sotto l'occhio della telecamera, in uno show che dal 2007 tiene i telespettatori incollati allo schermo, dal titolo Al passo coi Kardashian. Ma chi sono i componenti di questa grande famiglia allargata? L'avvocato Robert Kardashian e sua moglie Kris Houghton hanno avuto 4 figli: Kourtney, Kim, Khloe e Robert. In seguito alla morte di lui, la Houghton ha sposato il campione olimpico Bruce Jenner, da cui ha avuto altre due figlie: Kendall e Kylie. Bruce Jenner ha poi cambiato sesso diventando Caitlyn. Le ragazze sono tutte molto note sui social e sono anche imprenditrici di successo. Ma tra loro quella che ha forse sofferto di più è stata Kloe.

Khloe, l'eterna "sorella di"

Kim Kardashian è senza dubbio la più famosa tra le Kardashian-Jenner, impegnata come influencer ma attiva anche nel mondo della moda e del beauty (oltre che ex moglie di Kanye West). Tra le sorelle non è la più ricca, benché vanti un patrimonio da capogiro: quella che guadagna più di tutte è Kylie grazie al suo brand. Kendall è una modella affermata, mentre sia Kourtney che Khloe Kardashian sono impegnate come imprenditrici. Quest'ultima in passato ha molto sofferto il confronto con le sue sorelle: le facevano pesare il fatto di non essere come loro, di non somigliare abbastanza alle formose e bellissime ragazze della famiglia.

Lei era diversa, i compagni di classe la facevano sentire la "sorella grassa e brutta" e mettevano in dubbio che potesse davvero essere sorella di Kim e Kourtney. La 38enne si è aperta a queste rivelazioni con con Leomie Anderson nel suo podcast Role Model, mettendo a nudo il suo lato più sensibile e vulnerabile, un lato di sé che col tempo ha imparato a gestire, affinché non venisse scalfito dai giudizi e dalle critiche altrui.

da sinistra Kim Kardashian, Kylie Jenner, Khloe Kardashian

Quando era adolescente non riusciva a sopportare quei continui confronti. Ha raccontato di aver falsificato le firme dei suoi genitori per poter cambiare scuola e non dover più avere a che fare con i compagni di classe: "Non mi sentivo a mio agio. Non mi sentivo al sicuro lì" ha raccontato. E allora ha compiuto un gesto che le è costato caro, ma che si è rivelato una salvezza: "Vivevamo a Hidden Hills, ho trovato questa scuola privata chiamata Alexandria Academy e ho finito per iscrivermi. Ho falsificato il nome dei miei genitori e quando mio padre lo ha scoperto era davvero arrabbiato".

da sinistra Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kim Kardashian

Dal suo passato ha imparato l'importanza di essere se stessi senza farsi abbattere da ciò che la gente dice e pensa: "Ho cercato di vivere una vita molto onesta, sia davanti alla telecamera che fuori e spero che le persone lo rispettino. Anche se vengo criticata per gli errori che ho fatto o per le mie scelte spero che la gente possa dire: almeno lei era fedele a quello che stava facendo e non stavo mettendo in scena uno spettacolo".