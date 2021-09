Khloe Kardashian cambia look: il suo biondo zucchero è il colore più trendy dell’autunno Khloe Kardashian ha cambiato look. Il suo è il colore più trendy dell’autunno: si chiama biondo zucchero. È una tonalità che coniuga i toni freddi autunnali al caldo effetto ‘baciato dal sole’.

A cura di Giusy Dente

Khloe Kardashian

Khloe Kardashian nelle ultime foto condivise sui social era apparsa irriconoscibile: gli utenti si erano concentrati in particolare sul suo viso, notando dei lineamenti molto più esotici del solito. In effetti l'imprenditrice è spesso finita nell'occhio del ciclone per l'abuso di filtri e ritocchini e anche per il ricorso a diete drastiche, anche se non è del tutto restia a mostrarsi in chiave naturale, una veste che i fan apprezzano moltissimo. Ha fatto vedere con orgoglio le sue smagliature sui glutei, delle ‘imperfezioni' che oggi non le creano più alcun problema. In passato non era così. Soprattutto quando era adolescente il rapporto con la sua immagine non era ottimale. Le veniva fatto pesare di non essere bella tanto quanto le sue sorelle Kim e Kourtney. Di queste critiche si è liberata nel tempo, imparando ad amarsi e a lasciarsi scivolare addosso le parole degli altri. E anche negli ultimi scatti postati su Instagram è apparsa in una veste nuove, complice un inedito hair look.

La trasformazione di Khloe Kardashian

La sorella di Kim e Kourtney ha rinnovato il proprio look, dando nuova luce alla chioma. Ha optato per un color biondo zucchero che le illumina il viso e di cui pare essere entusiasta. Lei stessa ha immediatamente condiviso sui social, coi follower, uno scatto: "Blonde KoKo is back" ha scritto nella didascalia. Addosso ha i capi della nuova linea Skims di Kim Kardashian: canotta grigio chiaro, pantaloni sportivi della tuta, scarpe da ginnastica bianche. Un outfit super casual insomma, che acquista un tocco in più proprio grazie alla chioma super glam, da vera star.

Khloe Kardashian

La definizione di ‘biondo zucchero’ si deve a Karissa Shaudt, esperta del Maxine Salon: è il colore perfetto di transizione dall'estate all'autunno, perché è un biondo freddo che coniuga i toni freddi autunnali al caldo effetto ‘baciato dal sole' intensificato solo sulle lunghezze. È ideale per chi è già bionda naturale o chi ha i capelli naturalmente schiariti dal sole e, per mantenere la tonalità brillante il più a lungo possibile, il suo consiglio è di utilizzare uno shampoo blu, che impedisce l'ingiallimento. I capelli biondo zucchero si candidano a essere i più copiati e gettonati di questo autunno e la Kardashian ha immediatamente intercettato la tendenza.