L'Inauguration Day che ha segnato l'insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden non è stato come quelli del passato. La cerimonia si è tenuta in forma blindatissima e senza pubblico, fatta eccezione per gli invitati "famosi" come l'ex First Lady Michelle Obama e le star che si sono esibite sul palco, da Lady Gaga a J.Lo. Non potendoci essere i festeggiamenti serali a causa delle restrizioni legate alla pandemia, è stato organizzato un evento tutto in digitale condotto da Tom Hanks chiamato "Celebrating America". Oltre alla First Lady, apparsa splendida in total white con un look "simbolico", a spopolare in fatto di eleganza sono state anche le celebrities intervenute sul palco, prime tra tutte Katy Perry, che ha chiuso lo show con la sua hit "Fireworks" con tanto di fuochi d'artificio alle sue spalle.

Katy Perry indossa i colori della bandiera statunitense

Per un'occasione tanto speciale come l'insediamento di Joe Biden, Katy Perry è tornata a esibirsi dopo la nascita della figlia Daisy, nata dalla relazione con Orlando Bloom. Ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di look, presentandosi sul palco in un completo total white firmato dal designer newyorkese Thom Browne. A contraddistinguerlo, una cappa con lo strascico, una gonna lunga e fasciante e un corpetto tono su tono con dei micro bottoni sul davanti, tutto in raso di seta decorato con bottoni rossi e blu sui lati. Per completare l'outft non potevano mancare i décolleté con il tacco, i Rene di Jimmy Choo per la precisione, il rossetto rosso in pendant e un paio di orecchini di diamanti a orma di cuore. Il motivo per cui ha scelto queste nuance? Il bianco è il simbolo di purezza, mentre il blu e il rosso sono i due colori che (insieme al bianco) completano la bandiera americana.

in foto: Katy Perry, il look per l’Inauguration Day

Demi Lovato col completo maschile

Demi Lovato è tra le star che si sono esibite a "Celebrating America", show organizzato per l'insediamento di Biden, in occasione del quale ha sfoggiato per la prima volta sul palco il nuovo look con i capelli rosa cortissimi. Ha puntato su uno dei trend del momento, quello dello stile mannish, indossando un completo sartoriale dal taglio maschile in grigio firmato Stella McCartney. Si tratta di un modello in lana della Collezione Fall/Winter 2020-21, caratterizzato da blazer oversize e pantaloni a sigaretta a vita alta. Per completare il tutto ha scelto un top bianco e aderente e dei sandali con il tacco medio abbinati. Il motivo per cui ha scelto proprio il grigio? Oltre a essere un colore must-have, è un simbolo di forza e di speranza, dunque l'ideale per un momento tanto leggendario per il paese americano.

in foto: Demi Lovato in grigio a "Celebrating America"

Eva Longoria con il top smanicato

Tra le donne "note" che sono volute intervenire durante lo show di Tom Hanks per sostenere il nuovo Presidente Joe Biden c'è anche Eva Longoria. L'attrice si è collegata da casa e, sebbene sia apparsa in video solo a mezzo busto, è riuscita a incantare tutti con la sua bellezza mozzafiato. Ha evitato abiti da sera e look sofisticati, preferendo qualcosa di semplice sobrio e casual. Ha infatti indossato un top di cotone grigio a girocollo e senza maniche, completando il tutto con degli orecchini punto luce di diamanti. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuto sciolti, lisci e con la fila centrale, mentre per il trucco ha optato per dei toni naturali, aggiungendo un tocco di make-up più marcato sugli occhi. Insomma, a differenza dell'Inauguration Day di Donald Trump, l'insediamento di Biden è stato una vera e propria parata di star, anche se purtroppo solo in formato digitale.