Lady Gaga è una grande sostenitrice di Joe Biden, lo è stata sin dall'inizio, sostenendolo durante tutta la sua campagna elettorale. Le ultime elezioni negli Stati Uniti, quelle che appunto hanno decretato la vittoria del democratico, hanno visto una forte mobilitazione da parte delle celebritis per invogliare al voto, per dare un segno forte di partecipazione, di volontà di cambiare le cose nel Paese. La Germanotta si è molto esposta in questo senso sui suoi social, non solo attraverso dei post ma anche esortando al voto attraverso spille, T-shirt e persino la mascherina! Inoltre ha fieramente immortalato anche il fatidico momento in cui si è recata alle urne. Per tutti questi motivi ha preso molto sul serio la sua presenza all'Inauguration Day dove è stata chiamata per una performance particolarmente significativa: cantare l'inno nazionale.

Lady Gaga come la principessa Leila nel look pre-inaugurazione

Lady Gaga all'interno del Campidoglio, vestita di bianco e con la mascherina sul viso, occhi socchiusi e mani giunte: così la star aveva annunciato la sua presenza all'Inauguration Day 2021. Nella caption alla foto aveva scritto parole molto intense, che lasciavano trasparire la grande importanza di quel giorno: "Prego perché domani sia un giorno di pace per tutti gli americani. Un giorno di amore, non di odio. Un giorno di accettazione, non di paura. Un giorno in cui sognare la nostra futura gioia come paese. Un sogno non violento, un sogno che fornisce sicurezza alle nostre anime". Il look scelto per l'occasione rimandava a Star Wars sia nell'abbigliamento che nell'acconciatura. Sembrava proprio la principessa Leila della celeberrima saga. L'outfit era firmato Givenchy di Matthew Williams.

Lady Gaga canta l'inno nazionale all'Inauguration Day

La composizione di The Star-Spangled Banner (La bandiera adorna di stelle) risale a inizi Ottocento, ma è diventato l'inno nazionale degli Stati Uniti d'America nel 1911. Il testo parla di coraggio, pace, libertà e come suggerisce il titolo è dedicato alla bandiera a stelle e strisce del Paese. Lady Gaga ha cantato il brano in occasione dell'Inauguration Day con grande fierezza.

Per l'occasione la star ha scelto scarpe bianche Giuseppe Zanotti e un look firmato Schiaparelli Haute Couture personalizzato disegnato da Daniel Roseberry: giacca aderente in cachemire blu scuro e ampia gonna in faille di seta rossa. Sul petto una grossa spilla dorata a forma di colomba della pace, un messaggio forte per invitare appunto a portare avanti uno spirito di coesione, fratellanza e umanità.