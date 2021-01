L'Inauguration Day che ha segnato l'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca è stato diverso rispetto alle tradizioni: la cerimonia, oltre a essere stata blindatissima, si è tenuta anche senza pubblico a causa della pandemia. Gli ospiti noti, però, non sono mancati, da Lady Gaga splendida in un abito nero e rosso di Schiaparelli a J.Lo in total white. Le vere protagoniste dell'evento, però, sono state le "prime donne" americane, dalla First Lady Jill Biden in celeste alla vicepresidente Kamala Harris in un completo viola dal significato simbolico. A essere tornata sulle scale di Capitol Hill, anche Michelle Obama, presentatasi in pubblico mano nella mano con l'ex Presidente Barack. Se qualche giorno fa si era mostrata senza trucco e con i capelli afro per il suo compleanno, nelle ultime ore è apparsa più bella ed elegante che mai, spopolando con il suo outfit color borgogna.

Il look burgundy di Michelle Obama

Per il ritorno in pubblico in qualità di ex First Lady Michelle Obama ha puntato tutto su un look in total burgundy firmato dallo stilista emergente Sergio Hudson. Ha abbinato un lupetto a collo alto a dei pantaloni palazzo a vita altissima, contraddistinti da una maxi cintura in tinta con la fibbia tonda in oro.

Sarà perché le calzavano splendidamente o perché sono comodi e allo stesso tempo trendy, ma si tratta di un modello che diventerà presto il must-have dell'inverno 2021. Per completare il tutto ha scelto un maxi cappotto dalla silhouette slim lungo fino alla caviglia coordinato, un paio di stivali con tacco, una mascherina nera e dei guanti di pelle total black. Per quanto riguarda i capelli, ha detto addio ai ricci naturali e ha optato per una piega ondulata impeccabile.

L'omaggio a Kamala Harris

Michelle Obama sa bene quanto clamore possono suscitare gli abiti sfoggiati da donne in vista come le First Lady americane ed è per questo che non ha lasciato nulla al caso nel look scelto per l'Inauguration Day.

Si è rivolta a Sergio Hudson, un designer emergente e afroamericano che ha debuttato alla New York Fashion Week nel febbraio 2020 e che ha disegnato i suoi look per il tour promozionale del libro "Becoming". Oltre a essere una "certezza" per lei, le ha permesso anche di rendere omaggio a Kamala Harris, la prima vicepresidente donna e afro-indiana a ricoprire una carica tanto ambita. Insomma, per gli Stati Uniti sta cominciando una nuova era e, anche se indirettamente, Michelle Obama ha voluto sottolinearlo con la sua scelta di stile.