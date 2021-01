Il 20 gennaio 2021 è il giorno che segna l'insediamento ufficiale di Joe Biden alla Casa Bianca. L'evento quest'anno si è svolto senza pubblico a causa della pandemia, ma ha visto comunque la partecipazione di tantissimi ospiti che hanno voluto onorare il nuovo Presidente. Tra questi per esempio Lady Gaga, che in apertura ha cantato l'inno nazionale. Poi è stata la volta di un'altra popstar, Jennifer Lopez: anche lei si è esibita in una performance per tutti gli americani. Entrambe hanno seguito appassionatamente la campagna elettorale di Joe Biden, lo hanno sostenuto e hanno invitato il popolo al voto, mostrando anche una certa disapprovazione nei confronti delle politiche di Donald Trump.

Jennifer Lopez canta per il popolo americano

Al suo arrivo a Washington per l'Inauguration Day Jennifer Lopez ha sfoggiato look firmati Chanel e Alberta Ferretti. Prima della sua esibizione canora alla cerimonia d'insediamento del Presidente la popstar aveva anche pubblicato una foto su Instagram in compagnia di alcuni militari all'esterno del Campidoglio. Aveva scritto, per celebrare il loro servizio in nome dell'America: "Che onore trascorrere alcuni momenti con questi uomini e donne coraggiosi. Grazie per il servizio e il sacrificio. Ti onoro oggi e tutti i giorni. Domani canto per te e per tutti gli americani". La star 51enne ha cantato America the Beautiful, inserendo anche una frase in lingua spagnola: "Libertà e giustizia per tutti". Per l'occasione ha scelto sandali Jimmy Choo Max e un look total white firmato Chanel: camicia con rouche sul davanti, pantaloni palazzo e cappotto lungo. La scelta del bianco non è casuale. Innanzitutto è un colore che richiama subito la pace. Ma è un tributo alla prima vicepresidente donna Kamala Harris e alle suffragette che hanno combattuto per il diritto di voto delle donne.